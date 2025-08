ROUNDUP: US-Arbeitsmarkt leidet unter Trumps Zollpolitik

WASHINGTON - Der US-Arbeitsmarkt hat zu Beginn des Sommers deutliche Anzeichen von Schwäche gezeigt. Im Juli wurden unerwartet wenig neue Stellen geschaffen, während die Arbeitslosenquote zulegte. Darüber hinaus wurde die Zahl der Beschäftigen in den beiden Monaten zuvor ungewöhnlich stark nach unten revidiert, wie aus den am Freitag in Washington Daten des Arbeitsministeriums hervorgeht. Ökonomen erklären die enttäuschenden Arbeitsmarktdaten auch mit Auswirkungen der aggressiven Zollpolitik der US-Regierung.

USA: ISM-Einkaufsmanagerindex für die Industrie sinkt unerwartet

TEMPE - Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im Juli unerwartet eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex ISM fiel um 1,0 Punkte auf 48,0 Punkte, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Freitag in Tempe mitteilte. Dies ist der niedrigste Stand seit Oktober 2024. Volkswirte hatten im Schnitt hingegen mit einem Anstieg auf 49,5 Punkte gerechnet.

ROUNDUP 3/Trumps plötzliche Verlängerung: Zölle auf EU-Importe später

WASHINGTON - Donald Trump wartete quasi bis auf die letzte Minute: Die Zölle auf EU-Importe in die USA treten doch nicht zum 1. August in Kraft. Es gibt eine Woche Verlängerung, dann soll es endgültig so weit sein. Trumps zeitlicher Aufschub gibt Händlern, Zollbeamten und Kunden Zeit, sich auf die neuen Regeln einzustellen - so begründet die US-Regierung ihre Entscheidung. Hinzu kommt aber auch: Der US-Präsident gewinnt weitere Zeit, um vielleicht noch viel mehr Deals mit weiteren Ländern zugunsten der USA zu schließen.

USA: Michigan-Konsumklima verbessert sich



MICHIGAN - Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Juli verbessert. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima stieg um 1,0 Punkte auf 61,7 Punkte, wie die Universität am Freitag nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten mit einer Bestätigung der Erstschätzung von 61,8 Punkten gerechnet.

ROUNDUP/Eurozone: Inflation verharrt bei zwei Prozent



LUXEMBURG - In der Eurozone ist die Inflationsrate im Juli stabil geblieben. Die Verbraucherpreise seien im Jahresvergleich um 2,0 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg laut einer ersten Schätzung mit. Volkswirte hatten einen Rückgag auf 1,9 Prozent erwartet.

Merz: 'Tun alles, um Stahlindustrie zu erhalten'



SAARBRÜCKEN - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) bekennt sich zur Zukunft der deutschen Stahlindustrie. "Wir werden alles tun, um Stahlindustrie und Stahlproduktion in Deutschland zu erhalten", sagte er bei einem Besuch im Saarland. "Deutschland braucht auch in Zukunft Stahlindustrie, moderne Stahlindustrie, auch hin zur grünen Stahlindustrie."

ROUNDUP/ Eurozone: Industriestimmung hellt sich erneut auf

LONDON - Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich im Juli wie erwartet aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,3 Punkte auf 49,8 Punkte, wie S&P am Montag in London in einer zweiten Schätzung mitteilte. Dies ist der höchste Stand seit 36 Monaten. Volkswirte hatten mit einer Bestätigung der Erstschätzung gerechnet. Trotz des leichten Anstiegs bleibt der Stimmungsindikator unter der Schwelle von 50 Punkten, ab der er eine zunehmende wirtschaftliche Aktivität signalisiert.

Großbritannien: Industriestimmung hellt sich weniger als erwartet auf

LONDON - In der britischen Industrie hat sich die Stimmung weniger als erwartet aufgehellt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) stieg im Juli um 0,3 Punkte auf 48,0 Punkte, wie das Marktforschungsunternehmen S&P Global am Freitag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten eine Bestätigung der Erstschätzung von 48,2 Punkten gerechnet.

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jsl