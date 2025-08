Frankfurt (ots) -Die Schöfferhofer Weizenbier GmbH möchte ihre Verbraucher über einen Verpackungsfehler informieren - und bittet diese um besondere Aufmerksamkeit vor dem Verzehr des folgenden Produktes:Schöfferhofer Weizen-Mix Grapefruit Alkoholfrei in Sixpacks 6x0,33l[MHD 07.26 -> auf dem Boden des Sixpacks zu finden]Durch eine Störung im Betriebsablauf während des Packprozesses der Sixpacks einer einzelnen Charge könnten in einigen auf der Umverpackung als "Alkoholfrei" deklarierten Sixpacks auch Flaschen der alkoholhaltigen Variante des Produktes verarbeitet worden sein.Diese Flaschen sind auf den Vorder- und Rückenetiketten zwar eindeutig als alkoholhaltige Produkte deklariert, könnten aber durch die nicht korrekte Sixpack-Umverpackung von Verbrauchern nicht sofort als solche erkannt werden - und somit zu einem nicht gewünschten Alkoholkonsum führen.Wir bitten daher Verbraucher, die seit dem 21. Juli 2025 Sixpacks von Schöfferhofer Weizen-Mix Grapefruit Alkoholfrei mit dem MHD 07.26 im Handel erworben haben, die aus diesen Sixpacks stammenden Flaschen vor dem Genuss zunächst genau zu prüfen:- Weist auch das Etikett der enthaltenen Flaschen den Hinweis "Alkoholfrei" aus (auf Vorder-, Hals und Rückenetikett sowie Kronenkorken), muss nichts unternommen werden, dann können diese Flaschen auch von Menschen, die auf Alkohol verzichten möchten oder müssen, völlig unbedenklich genossen werden.- Weisen die Etiketten der Flaschen dagegen den Hinweis "Alk. 2,5% vol." aus (deutlich sichtbar auf Vorder- und Rückenetikett), können diese zwar von Menschen, die alkoholhaltige Getränke konsumieren können und möchten, ebenfalls ohne Bedenken genossen werden. Personen, die auf Alkohol verzichten möchten, sollten diese nicht konsumieren. In diesen Fällen können Verbraucher sich an unseren Verbraucherservice (info@schoefferhofer.de) wenden, um Ersatz zu erhalten.Alle anderen Sorten der Schöfferhofer Weizen-Mixes, der Marke Schöfferhofer Weizen sowie alle anderen Gebindeformen der Marke sind von dieser Produktabweichung nicht betroffen - und können natürlich auch weiterhin völlig bedenkenfrei genossen werden.Verbraucher, die diese Informationen noch einmal im Detail nachlesen möchten, finden diese auch auf unserer Website unter www.schoefferhofer.de.Unsere Partner im Handel wurden bereits über diese Produktabweichung informiert und werden Sixpacks der betroffenen Charge nun an uns zurückführen; so tragen wir dazu bei, dass das Problem bestmöglich eingegrenzt wird und keine weiteren Sixpacks der betroffenen Charge in Umlauf kommen.Pressekontakt:Bei Rückfragen:Schöfferhofer Weizenbier GmbHTeam Verbraucherservice Schöfferhoferinfo@schoefferhofer.deOriginal-Content von: Schöfferhofer Weizenbier GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180473/6088930