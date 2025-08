Finanz-Highlights des zweiten Quartals:

Bruttomarge von 60,4 nach 59,1 im Vergleichszeitraum des Vorjahres

Bereinigte Fakturierung in Höhe von 107,9 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 103,8 Millionen US-Dollar im Vorjahr

Bereinigtes EBITDA von 13,0 Millionen US-Dollar nach 8,8 Millionen US-Dollar im Vorjahr

Umsatzbindungsrate von 90 im Vergleich zu 88 im Vorjahr

Rimini Street, Inc., (das "Unternehmen") (Nasdaq: RMNI), ein globaler Anbieter von End-to-End-Support- und Innovationslösungen für Unternehmenssoftware und führender Drittanbieter von Support für Oracle-, SAP- und VMware-Software, hat heute die Ergebnisse für das am 30. Juni 2025 beendete zweite Geschäftsquartal bekannt gegeben.

Rimini Street Announces Fiscal Second Quarter 2025 Financial and Operating Results

Ausgewählte Finanzergebnisse des zweiten Quartals 2025

Der Umsatzerlös lag im zweiten Quartal 2025 bei 104,1 Millionen US-Dollar dies entspricht einem Anstieg von 1,0 gegenüber 103,1 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

Der US-Umsatzerlös betrug 49,2 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2025 ein Rückgang von 4,5 im Vergleich zu 51,5 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

Der internationale Umsatzerlös lag im zweiten Quartal 2025 bei 55,0 Millionen US-Dollar ein Plus von 6,4 gegenüber 51,7 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

Die Subskriptionseinnahmen beliefen sich im zweiten Quartal 2025 auf 98,5 Millionen US-Dollar bei einem Anteil am Gesamtumsatz von 94,6 %, verglichen mit 99,9 Millionen US-Dollar, die 96,8 des Gesamtumsatzes im Vergleichszeitraum des Vorjahres ausmachten.

Der jährliche wiederkehrende Umsatzerlös erreichte 394,1 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2025 1,3 weniger als das Vorjahresergebnis von 399,4 Millionen US-Dollar.

Die Gesamtzahl der aktiven Kunden belief sich zum 30. Juni 2025 auf 3.060 ein Anstieg um 1,8 im Vergleich zu den 3.007 aktiven Kunden zum 30. Juni 2024.

Die Umsatzbindungsrate belief sich auf 90 für die zwölf Monate bis zum 30. Juni 2025 bzw. 88 für den Vergleichszeitraum bis zum 30. Juni 2024.

Die Fakturierung belief sich im zweiten Quartal 2025 auf 110,6 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 0,9 gegenüber den 111,6 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum entspricht.

Die bereinigte Fakturierung, die die Fakturierung von PeopleSoft ausschließt, betrug im zweiten Quartal 2025 107,9 Millionen US-Dollar ein Plus von 3,9 gegenüber den 103,8 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

Die Bruttomarge lag im zweiten Quartal 2025 bei 60,4 nach 59,1 im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Das Betriebsergebnis belief sich im zweiten Quartal 2025 auf 41,2 Millionen US-Dollar nach einem operativen Verlust von 0,8 Millionen im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Das nicht GAAP-konforme Betriebsergebnis betrug 10,9 Millionen im zweiten Quartal 2025 verglichen mit 6,4 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

Der Nettogewinn belief sich im zweiten Quartal 2025 auf 30,3 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem Nettoverlust von 1,1 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Der nicht GAAP-konforme Nettoverlust betrug 0,1 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2025, verglichen mit einem nicht GAAP-konformen Nettogewinn von 6,1 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

Das bereinigte EBITDA betrug im zweiten Quartal 2025 13,0 Millionen US-Dollar gegenüber 8,8 Millionen im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Das unverwässerte und verwässerte Ergebnis je Aktie, das den Stammaktionären zuzurechnen ist, betrug 0,33 USD bzw. 0,32 USD im zweiten Quartal 2025 nach einem unverwässerten und verwässerten Verlust je Aktie von 0,01 USD im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente betrugen 101,3 Millionen US-Dollar zum 30. Juni 2025 gegenüber 134,2 Millionen US-Dollar zum 30. Juni 2024.

Am 9. Juli 2025 erhielten wir im Zusammenhang mit einer Vergleichsvereinbarung mit der Oracle Corporation rund 37,9 Millionen US-Dollar von den insgesamt etwa 58,7 Millionen US-Dollar an Anwaltsgebühren und -kosten zurück, die wir Ende 2024 an Oracle gezahlt hatten.

Am 15. Juli 2025 zahlten wir die verbleibenden 10 Millionen US-Dollar unserer revolvierenden Kreditlinie zurück und reduzierten damit unsere Verschuldung im Rahmen der Kreditfazilität auf 71,3 Millionen US-Dollar.

Ausgewählte Betriebsergebnisse des zweiten Quartals 2025

Zu den repräsentativen Neukunden, die zu Rimini Street gewechselt sind, und den Bestandskunden, die ihren Vertrag mit Rimini Street erweitert haben, gehören: OSG Corporation, ein weltweit führendes Unternehmen in der Präzisionsfertigung von Schneidewerkzeugen, Walzwerkzeugen und Maschinenteilen, verlängert den Support für Oracle-EBS-Systeme bis 2029. Dadurch kann das Unternehmen die IT-Betriebskosten um 8 reduzieren und die freigewordenen Mittel zur Finanzierung der Initiativen zur Fabrikautomatisierung verwenden. Die Mobile Learning Unit der University of Melbourne hat sich im Rahmen ihrer Strategie zur Stabilisierung und Weiterentwicklung ihrer E-Learning-Plattform für Rimini Manage und Rimini Consult for Salesforce entschieden.

Bekanntgabe einer Partnerschaft mit Merlin Cyber, einem führenden Unternehmen für die Lizenzierung von Regierungsbehörden und Technologie-Enablement im öffentlichen Sektor, arbeitet mit Rimini Street zusammen, um seine Kapazitäten auszubauen, mehr Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden dabei zu unterstützen, ihre Betriebskosten zu senken, einen besseren Service zu erhalten und die Lebensdauer ihrer aktuellen Unternehmenssoftwareprodukte zu verlängern.

Bekanntgabe einer Partnerschaft mit Dayforce, um Rimini Manage für die führende Personal-, Zeitmanagement- und Gehaltsabrechnungslösung von Dayforce in 160 Ländern bereitzustellen.

Bekanntgabe der Erweiterung aller Versionen von SAP ECC 6.0 und S/4/HANA bis 2040, was Kunden dabei helfen wird, ihre Systeme weiterhin reibungslos zu betreiben, alle steuerlichen und rechtlichen Vorschriften einzuhalten und Einsparungen im IT-Budget für die Eigenfinanzierung neuer Technologien wie Unternehmens-KI, Workflow- und Aufgabenautomatisierung zu verwenden.

Ernennung von Vijay Kumar zum EVP und Chief Operating Officer, der über Erfahrung im Aufbau und in der Skalierung von Go-to-Market-, After-Sales-, Service- und Produktorganisationen verfügt. Seine Expertise umfasst Unternehmenssoftware, SaaS, Produktmanagement, professionelle Dienstleistungen und globalen Support über B2B-, B2C- und KI-Plattformen hinweg. Zuletzt war er als Senior Vice President für Genesys Cloud tätig und hatte zuvor Führungspositionen bei HP Software, Kony Inc. und Vignette inne.

Ernennung von Joe Locandro zum EVP und Chief Information Officer, der den Bereich Global IT Operations und Enterprise Systems Strategy leiten sowie Initiativen zur technologischen Innovation vorantreiben wird. Seine Erfahrung umfasst die Amtszeit als CIO bei Fletcher Building sowie Führungspositionen bei BP, Cathay Pacific, CLP, Emirates, Energy Australia und Village Roadshow.

Abschluss von über 6.800 Supportfällen und Bereitstellung von über 4.000 steuerlichen, rechtlichen und regulatorischen Updates an Kunden in 21 Ländern, wobei eine durchschnittliche Kundenzufriedenheit mit den Support- und Onboarding-Dienstleistungen des Unternehmens von 4,9 von 5,0 erreicht wurde (wobei 5,0 als ausgezeichnet bewertet wird).

Spätere Ereignisse

Wie in unserem aktuellen Bericht auf Formular 8-K vom 9. Juli 2025 offengelegt und in unserem heute, am 31. Juli 2025, bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereichten Quartalsbericht auf Formular 10-Q weiter erläutert, haben das Unternehmen sowie sein President, Chief Executive Officer und Vorstandsvorsitzender, Seth A. Ravin, am 7. Juli 2025 eine vertrauliche Vergleichsvereinbarung (die "Vergleichsvereinbarung") mit der Oracle Corporation und bestimmten ihrer verbundenen Unternehmen (zusammen "Oracle") (und allen Unterzeichnern, gemeinsam die "Parteien") geschlossen. Sofern alle Parteien ihre vereinbarten Verpflichtungen erfüllen, wird die Vergleichsvereinbarung eine endgültige Beilegung und letztliche Einstellung des Verfahrens vor dem US-Bundesgericht mit der Aktenzeichen-Nummer 2:14-cv-01699-MMD-DJA ermöglichen.

Geschäftsprognose

Wir planen die Veröffentlichung von Prognosen auf unserem Analyst Day wieder aufzunehmen, der voraussichtlich im vierten Quartal stattfinden wird. Weitere Details folgen in Kürze.

Hinweise zu Webcast und Konferenzschaltung

Am 31. Juli 2025 um 17 Uhr ET 14 Uhr PT wird Rimini Street eine Konferenzschaltung und einen Webcast einrichten, um die Ergebnisse des zweiten Quartals 2025 und bestimmte Leistungskennzahlen für das dritte Quartal 2025 zu besprechen. Ein Live-Webcast des Events wird auf der Investor Relations-Website von Rimini Street unter dem Link Rimini Street IR Events und direkt über den Webcast-Link verfügbar sein. Teilnehmer, die sich einwählen, können die Konferenzschaltung unter der Nummer 1-800-836-8184 erreichen. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird im Anschluss an das Event ein Jahr lang abrufbar sein.

Die Verwendung von nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen durch das Unternehmen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen". Nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen beruhen nicht auf einem umfangreichen Satz von Rechnungslegungsvorschriften oder -prinzipien. Diese nicht GAAP-konformen Metriken dienen als Ergänzung zu den in den USA vorgeschriebenen, allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen (GAAP) und stellen keine Leistungskennzahlen dar. Nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen sollten als Ergänzung zu GAAP-konformen Finanzkennzahlen und weder als Ersatz für GAAP-konforme Finanzkennzahlen noch als diesen überlegen betrachtet werden.

Die Überleitungen der in dieser Pressemitteilung veröffentlichten und unten beschriebenen Nicht-GAAP-Kennzahlen zu den am ehesten vergleichbaren GAAP-Kennzahlen finden Sie in den Tabellen am Ende dieser Pressemitteilung. Eine Erläuterung dieser Kennzahlen, aus welchen Gründen wir sie für aussagekräftig halten und wie sie berechnet werden, finden Sie auch im Abschnitt "Über nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen und bestimmte Schlüsselmetriken".

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein Unternehmen der Russell 2000®, ist ein globaler Anbieter von End-to-End-Support und innovativen Lösungen für Unternehmenssoftware sowie der führende Drittanbieter von Supportleistungen für Oracle-, SAP- und VMware-Software. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Portfolio integrierter Lösungen für Betrieb, Verwaltung, Support, Anpassung, Konfiguration, Anbindung, Schutz, Überwachung und Optimierung von Unternehmensanwendungen, Datenbanken und Technologiesoftware. Das Unternehmen hat Tausende von Verträgen mit Fortune Global 100-, Fortune 500-, mittelständischen, öffentlichen Organisationen und Behörden abgeschlossen, die Rimini Street als ihren bewährten und vertrauenswürdigen Anbieter von unternehmenskritischen Unternehmenssoftwarelösungen ausgewählt haben, um ihre Betriebsergebnisse zu verbessern und Kosteneinsparungen in Milliardenhöhe zu realisieren, die für KI und andere Innovationsinvestitionen frei werden.

Mehr erfahren Sie unter www.riministreet.com, und verbinden Sie sich mit Rimini Street auf X, Facebook, Instagram und LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historische Tatsachen betreffen, sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an Wörtern wie "vermuten", "annehmen", "glauben", "fortsetzen", "könnten", "derzeit", "schätzen", "erwarten", "prognostizieren", "zukünftig", "beabsichtigen", "können", "möglicherweise", "Ausblick", "planen", "möglich", "Ziel", "potenziell", "vorhersagen", "projizieren", "scheinen", "anstreben", "sollten", "werden", "würden" oder anderen ähnlichen Wörtern, Sätzen oder Ausdrücken erkennbar. Diese zukunftsgerichteten Aussagen enthalten unter anderem Aussagen zu unseren Erwartungen hinsichtlich künftiger Ereignisse, künftiger Chancen, unserer globalen Expansion und anderer Wachstumsinitiativen sowie unserer Investitionen in derartige Initiativen. Diese Aussagen beruhen auf verschiedenen Annahmen und auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung und sind keine Vorhersagen über die tatsächliche Leistung, noch sind diese Aussagen historische Fakten. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten in Bezug auf die Geschäftstätigkeit von Rimini Street, und die tatsächlichen Ergebnisse können in erheblichem Maß abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem, Rechtsstreitigkeiten, Vereinbarungen und Gerichtsbeschlüsse im Zusammenhang mit Oracle, die Einstellung der Supportleistungen für die PeopleSoft-Softwareprodukte von Oracle und die Auswirkungen auf die künftigen Umsätze und Kosten im Zusammenhang mit diesen Maßnahmen; Veränderungen des geschäftlichen Umfelds, in dem Rimini Street tätig ist, einschließlich makroökonomischer Trends, geopolitischer Spannungen und Veränderungen der Wechselkurse sowie der allgemeinen finanziellen, wirtschaftlichen, regulatorischen und politischen Rahmenbedingungen, die sich auf die Branche, in der wir tätig sind, und die Branchen, in denen unsere Kunden tätig sind, auswirken, die Entwicklung des Marktes für Unternehmenssoftwaremanagement und -support und unsere Fähigkeit, den Markt zu gestalten, um Kunden zu gewinnen und zu binden und unseren Kundenstamm weiter zu erschließen; der starke Wettbewerb innerhalb der Branche für Software-Supportdienstleistungen und unsere Pläne hinsichtlich unseres Preismodells; die Kundenakzeptanz unseres erweiterten Portfolios an Produkten und Dienstleistungen sowie der Produkte und Dienstleistungen, die wir voraussichtlich einführen werden; unsere Erwartungen in Bezug auf neue Produktangebote, Partnerschaften und Allianzprogramme, einschließlich, aber nicht beschränkt auf unsere Partnerschaft mit ServiceNow; unsere Fähigkeit, unseren Umsatz zu steigern und den Umsatz genau zu prognostizieren, zusammen mit den Ergebnissen aller Maßnahmen zur Kostenkontrolle im Hinblick auf die aktuellen Umsatzerwartungen und die Erweiterung unseres Angebots; die erwarteten Auswirkungen des Personalabbaus im letzten und laufenden Geschäftsjahr und die damit verbundenen Umstrukturierungskosten; Schätzungen unseres adressierbaren Gesamtmarktes und Erwartungen hinsichtlich der Einsparungen unserer Kunden im Vergleich zur Nutzung anderer Anbieter; die Variabilität unseres Verkaufszyklus; Risiken in Bezug auf die Kundenbindungsrate, einschließlich unserer Fähigkeit, die Kundenbindungsrate exakt vorherzusagen; der Verlust eines oder mehrerer Mitglieder unseres Führungsteams; unsere Fähigkeit, qualifiziertes Personal zu rekrutieren; unsere Geschäftsplanung, unsere Fähigkeit, in Zukunft zu wachsen und unsere Fähigkeit, Rentabilität zu erzielen und aufrechtzuerhalten; die Volatilität unseres Aktienkurses; unser Bedarf und unsere Fähigkeit, Eigenkapital oder Fremdkapital zu günstigen Konditionen zu beschaffen, und unsere Fähigkeit, Cashflows aus dem operativen Geschäft zu generieren, um höhere Investitionen in unsere Wachstumsinitiativen zu finanzieren; Risiken im Zusammenhang mit unserer globalen Geschäftstätigkeit; unsere Fähigkeit, unbefugten Zugriff auf unsere IT-Systeme und andere Cybersicherheitsbedrohungen zu verhindern; alle etwaigen Mängel im Zusammenhang mit GenAI-Technologien, die möglicherweise von uns oder unseren Drittanbietern und Dienstleistern genutzt werden; unsere Fähigkeit, die vertraulichen Informationen unserer Mitarbeiter und Kunden zu schützen und die Datenschutzbestimmungen einzuhalten; unsere Fähigkeit, ein wirksames internes Kontrollsystem für die Rechnungslegung aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, unsere Marke und unser geistiges Eigentum zu schützen und weiterzuentwickeln; Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, einschließlich Änderungen von Steuergesetzen oder ungünstige Ergebnisse von Steuerpositionen, die wir einnehmen; Zollkosten (einschließlich Zollerleichterungen oder der Möglichkeit, Zölle zu mindern, angesichts neuer oder erhöhter Zölle, die von der Regierung der Vereinigten Staaten eingeführt wurden, und der Möglichkeit von Vergeltungsmaßnahmen seitens der betroffenen Länder); das Versäumnis unsererseits, angemessene Steuerrücklagen zu bilden; nachteilige Entwicklungen und Kosten im Zusammenhang mit der Verteidigung in anhängigen Rechtsstreitigkeiten oder neuen Rechtsstreitigkeiten; unsere Fähigkeit, Vorteile aus unseren Nettobetriebsverlusten zu realisieren; jegliche negative Auswirkungen von Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen auf unsere Reputation oder unsere Geschäftstätigkeit und die Exposition unseres Unternehmens gegenüber zusätzlichen Kosten oder Risiken durch unsere Berichterstattung über solche Themen; unsere Fähigkeit, unser gutes Ansehen bei der Regierung der Vereinigten Staaten und internationalen Regierungen zu wahren und neue Verträge mit staatlichen Behörden abzuschließen; die laufenden Schuldendienstverpflichtungen unserer Kreditfazilität sowie die finanziellen und betrieblichen Auflagen für unser Geschäft und das damit verbundene Zinsrisiko; die Frage, ob unsere Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente ausreichen, um unseren Liquiditätsbedarf zu decken; die Höhe und der Zeitpunkt etwaiger Rückkäufe im Rahmen unseres Aktienrückkaufprogramms und unsere Fähigkeit, den Wert für die Aktionäre durch dieses Programm zu steigern; Ungewissheit über den langfristigen Wert der Aktien von Rimini Street; katastrophale Ereignisse, die unser Geschäft oder das unserer Kunden beeinträchtigen; und die Faktoren, die unter der Überschrift "Risk Factors" im Quartalsbericht von Rimini Street auf Formular 10-Q, der am 31. Juli 2025 eingereicht wurde, erörtert und regelmäßig in den zukünftigen Jahresberichten von Rimini Street auf Formular 10-K, den Quartalsberichten auf Formular 10-Q, den aktuellen Berichten auf Formular 8-K und anderen Einreichungen von Rimini Street bei der U.S. Securities and Exchange Commission aktualisiert werden. Darüber hinaus geben zukunftsgerichtete Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Rimini Street in Bezug auf zukünftige Ereignisse und Ansichten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wieder. Rimini Street erwartet, dass sich die Einschätzungen von Rimini Street im Licht späterer Ereignisse und Entwicklungen ändern werden. Rimini Street kann sich möglicherweise dafür entscheiden, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt jedoch ausdrücklich jede Verpflichtung dazu ab, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Diese zukunftsgerichteten Aussagen geben die Ansichten von Rimini Street nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wieder.

2025 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. "Rimini Street" ist eine eingetragene Marke von Rimini Street, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern, und Rimini Street, das Rimini Street-Logo und Kombinationen davon sowie andere mit TM gekennzeichnete Marken sind Marken von Rimini Street, Inc. Alle anderen Marken bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber, und sofern nicht anders angegeben, behauptet Rimini Street keine Zugehörigkeit, Billigung oder Verbindung mit einem solchen Markeninhaber oder anderen hier genannten Unternehmen.

RIMINI STREET, INC. Ungeprüfte zusammengefasste konzernweite Bilanz (in tausend US-Dollar, ausgenommen Beträge je Aktie) VERMÖGENSWERTE 30. Juni

2025 31. Dezember

2024 Kurzfristige Vermögenswerte: Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 101.284 88.792 Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung 1.203 430 Forderungen ohne Wertberichtigung von jeweils 669 USD bzw. 653 USD 101.640 130.784 Abgegrenzte Auftragskosten, kurzfristig 16.493 17.076 Rechnungsabgrenzungsposten und Sonstiges 61.506 19.194 Summe kurzfristige Vermögenswerte 282.126 256.276 Langfristige Vermögenswerte: Sachanlagen, abzüglich kumulierter Abschreibung und Amortisation von 22.507 USD bzw. 21.305 USD 10.872 9.891 Nutzungsrechte aus Operating-Leasing-Verträgen 21.282 7.161 Abgegrenzte Vertragskosten, langfristig 20.305 22.084 Einlagen und Sonstiges 5.138 5.068 Latente Ertragssteuern, netto 57.774 68.583 Summe Vermögenswerte 397.497 369.063 VERBINDLICHKEITEN, RÜCKKAUFBARE VORZUGSAKTIEN UND AKTIONÄRSDEFIZIT Kurzfristige Verbindlichkeiten: Kurzfristige Fälligkeiten von langfristigen Verbindlichkeiten 3.093 3.093 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6.085 5.275 Rückstellungen für Vergütungen, Leistungen und Provisionen 33.273 33.586 Sonstige abgegrenzte Verbindlichkeiten 18.687 20.688 Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Operating-Leasing 4.281 3.967 Rechnungsabgrenzungsposten, kurzfristig 241.376 257.983 Summe kurzfristiger Verbindlichkeiten 306.795 324.592 Langfristige Verbindlichkeiten: Langfristige Verbindlichkeiten, abzüglich kurzfristiger Fälligkeiten 75.638 82.187 Rechnungsabgrenzungsposten, langfristig 21.569 23.214 Langfristige Verbindlichkeiten aus Operating-Leasing 20.558 7.064 Sonstige langfristige Verbindlichkeiten 1.972 1.451 Summe Verbindlichkeiten 426.532 438.508 Aktionärsdefizit: Vorzugsaktie, 0,0001 USD je Aktie 99.820 Aktien zugelassen (mit Ausnahme von 180 Vorzugsaktien der Serie A); keine andere Serie wurde ausgewiesen Stammkapital, 0,0001 USD je Aktie 1.000.000 Aktien zugelassen, 92.504 und 91.120 Aktien ausgegeben bzw. im Umlauf 9 9 Zusätzliche Kapitaleinlagen 183.117 177.533 Kumulative sonstige Verluste (6.171 (7.389 Kumulativer Verlust (204.874 (238.482 Aktien im Eigenbesitz (1.116 (1.116 Summe Aktionärsdefizit (29.035 (69.445 Summe Verbindlichkeiten und Aktionärsdefizit 397.497 369.063

RIMINI STREET, INC. Ungeprüfte zusammengefasste konzernweite Gewinn- und Verlustrechnung (in tausend US-Dollar, ausgenommen Beträge je Aktie) Drei Monate bis Sechs Monate bis 30. Juni 30. Juni 2025 2024 2025 2024 Umsatzerlös 104.114 103.123 208.318 209.868 Umsatzkosten 41.261 42.180 81.931 85.095 Bruttogewinn 62.853 60.943 126.387 124.773 Betriebsausgaben: Vertrieb und Marketing 38.020 37.377 72.275 76.518 Allgemeine Verwaltungskosten 16.845 19.531 34.376 37.933 Umstrukturierungskosten 722 3.208 1.184 3.208 Kosten von Rechtsstreitigkeiten und damit verbundene Rückflüsse: Prozessvergleich (36.196 (36.196 Honorare und sonstige Kosten von Rechtsstreitigkeiten 2.264 1.602 4.189 4.527 Kosten von Rechtsstreitigkeiten und damit verbundene Rückflüsse, netto (33.932 1.602 (32.007 4.527 Summe Betriebsausgaben 21.655 61.718 75.828 122.186 Betriebsergebnis (Verlust) 41.198 (775 50.559 2.587 Nichtbetriebliche Erträge und (Aufwendungen): Zinsaufwendungen (1.629 (1.483 (3.304 (2.824 Sonstige Erträge (Aufwendungen), netto 1.232 1.492 1.155 2.457 Ertrag (Verlust) vor Ertragssteuern 40.801 (766 48.410 2.220 Ertragssteuern (10.543 (382 (14.802 (2.051 Nettogewinn (Verlust) 30.258 (1.148 33.608 169 Den Stammaktionären zurechenbarer Nettogewinn (Verlust) je Aktie: Unverwässert 0,33 (0,01 0,37 Verwässert 0,32 (0,01 0,36 Gewichtete durchschnittliche Anzahl der im Umlauf befindlichen Stammaktien: Unverwässert 92.127 90.495 91.686 90.125 Verwässert 94.120 90.495 93.752 90.822

RIMINI STREET, INC. Überleitungen von GAAP zu Nicht-GAAP (in tausend US-Dollar) Drei Monate bis Sechs Monate bis 30. Juni 30. Juni 2025 2024 2025 2024 Überleitung des nicht GAAP-konformen Betriebsergebnisses: Betriebsergebnis (Verlust) 41.198 (775 50.559 2.587 Nicht-GAAP-Anpassungen: Kosten von Rechtsstreitigkeiten und damit verbundene Rückflüsse, netto (33.932 1.602 (32.007 4.527 Aktienbasierte Vergütungen 2.873 2.405 5.575 4.963 Umstrukturierungskosten 722 3.208 1.184 3.208 Nicht GAAP-konformes Betriebsergebnis: 10.861 6.440 25.311 15.285 Überleitung des nicht GAAP-konformen Nettogewinns: Nettogewinn (Verlust) 30.258 (1.148 33.608 169 Nicht-GAAP-Anpassungen: Kosten von Rechtsstreitigkeiten und damit verbundene Rückflüsse, netto (33.932 1.602 (32.007 4.527 Aktienbasierte Vergütungen 2.873 2.405 5.575 4.963 Umstrukturierungskosten 722 3.208 1.184 3.208 Nicht GAAP-konformer Nettogewinn (Verlust) (79 6.067 8.360 12.867 Überleitung des nicht GAAP-konformen, bereinigten EBITDA: Nettogewinn (Verlust) 30.258 (1.148 33.608 169 Nicht-GAAP-Anpassungen: Zinsaufwendungen 1.629 1.483 3.304 2.824 Ertragssteuern 10.543 382 14.802 2.051 Abschreibungen und Amortisationskosten 858 860 1.789 1.733 EBITDA 43.288 1.577 53.503 6.777 Nicht-GAAP-Anpassungen: Kosten von Rechtsstreitigkeiten und damit verbundene Rückflüsse, netto (33.932 1.602 (32.007 4.527 Aktienbasierte Vergütungen 2.873 2.405 5.575 4.963 Umstrukturierungskosten 722 3.208 1.184 3.208 Bereinigtes EBITDA 12.951 8.792 28.255 19.475 Fakturierung: Umsatzerlös 104.114 103.123 208.318 209.868 Rechnungsabgrenzungsposten, kurz- und langfristig, zum Ende des Berichtszeitraums 262.945 262.793 262.945 262.793 Rechnungsabgrenzungsposten, kurz- und langfristig, zu Beginn des Berichtszeitraums 256.423 254.306 281.197 286.974 Veränderung der passiven Rechnungsabgrenzung 6.522 8.487 (18.252 (24.181 Fakturierung 110.636 111.610 190.066 185.687 Abzüglich PeopleSoft-Fakturierung (2.724 (7.763 (7.150 (14.448 Bereinigte Fakturierung 107.912 103.847 182.916 171.239

Über nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen

Um Investoren und anderen Personen zusätzliche Informationen über die Ergebnisse von Rimini Street zu geben, haben wir die folgenden Nicht-GAAP-Kennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen veröffentlicht. Im Folgenden werden die Kennzahlen "Aktive Kunden", "Jährliche wiederkehrende Umsätze" und "Umsatzbindungsrate" beschrieben, die jeweils eine wichtige operative Kennzahl für unser Geschäft darstellen. Darüber hinaus haben wir die folgenden Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen offengelegt: Nicht-GAAP-Betriebsergebnis, Nicht-GAAP-Nettoergebnis, EBITDA, bereinigtes EBITDA, Fakturierungen und bereinigte Fakturierungen. Rimini Street hat in den obigen Tabellen eine Überleitung jeder in dieser Gewinnmitteilung verwendeten Nicht-GAAP-Finanzkennzahl auf die am ehesten vergleichbare GAAP-Finanzkennzahl angegeben. Aufgrund einer Wertberichtigung für unsere aktiven latenten Steuern gab es keine steuerlichen Auswirkungen im Zusammenhang mit unseren Nicht-GAAP-Anpassungen. Diese nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen werden ebenfalls unten beschrieben.

Der Hauptzweck der Verwendung nicht GAAP-konformer Kennzahlen besteht darin, zusätzliche Informationen bereitzustellen, die sich nach Ansicht der Geschäftsleitung für Investoren als nützlich erweisen könnten, und es Investoren zu ermöglichen, unsere Ergebnisse auf die gleiche Weise zu bewerten wie die Geschäftsleitung. Wir stellen die nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen auch deshalb dar, weil wir der Meinung sind, dass sie Investoren dabei unterstützen, unsere Performance in den Berichtszeiträumen konsistent zu vergleichen und unsere Ergebnisse mit den Ergebnissen anderer Unternehmen zu vergleichen, indem sie Posten ausschließen, die unserer Meinung nach nicht für unsere operative Kernleistung kennzeichnend sind. Insbesondere verwendet die Geschäftsleitung diese nicht GAAP-konformen Kennzahlen als Maß für die operative Leistung; zur Erstellung unseres jährlichen Betriebsbudgets; zur Zuweisung von Ressourcen zur Verbesserung der finanziellen Leistung unseres Unternehmens; zur Bewertung der Wirksamkeit unserer Geschäftsstrategien; zur Gewährleistung der Konsistenz und Vergleichbarkeit mit der bisherigen finanziellen Leistung; zur Erleichterung eines Vergleichs unserer Ergebnisse mit denen anderer Unternehmen, von denen viele ähnliche nicht GAAP-konforme Kennzahlen zur Ergänzung ihrer GAAP-Ergebnisse verwenden; und in der Kommunikation mit unserem Vorstand über unsere finanzielle Leistung. Investoren sollten sich jedoch bewusst sein, dass nicht alle Unternehmen diese nicht GAAP-konformen Kennzahlen einheitlich definieren.

Fakturierung steht für die Veränderung der Rechnungsabgrenzungsposten im aktuellen Berichtszeitraum zuzüglich der Umsätze im aktuellen Berichtszeitraum.

Bereinigte Fakturierung steht für Fakturierungen, bereinigt um die fakturierten Einnahmen aus PeopleSoft-Dienstleistungen.

Aktiver Kunde ist eine eigenständige Einheit, die unsere Dienstleistungen für den Support eines bestimmten Produkts erwirbt, wie etwa ein Unternehmen, eine Bildungs- oder Regierungseinrichtung oder ein Geschäftsbereich eines Unternehmens. So zählen wir beispielsweise als zwei separate aktive Kunden, wenn der Support für zwei verschiedene Produkte für dieselbe Einheit erbracht wird. Wir sind der Ansicht, dass unsere Fähigkeit, die Zahl unserer aktiven Kunden zu erweitern, ein Indikator ist für das Wachstum unseres Geschäfts, den Erfolg unserer Vertriebs- und Marketingaktivitäten und den Wert, den unsere Dienstleistungen für unsere Kunden bringen.

Jährliche wiederkehrende Umsätze beschreibt den Betrag der während eines Geschäftsquartals realisierten Subskriptionsumsätze, multipliziert mit vier. Dies gibt uns einen Hinweis auf die Einnahmen, die in den folgenden 12 Monaten aus unserem bestehenden Kundenstamm erzielt werden können, sofern in diesem Zeitraum keine Stornierungen oder Preisänderungen eintreten. Die Subskriptionsumsätze beinhalten keine einmaligen Einnahmen, die bisher unbedeutend waren.

Umsatzbeibehaltungsquote ist der tatsächliche Subskriptionsumsatz (auf Dollar-Basis), der über einen Zeitraum von 12 Monaten von Kunden realisiert wird, die am Tag vor Beginn dieses zwölfmonatigen Zeitraums Kunden waren, dividiert durch unsere jährlichen wiederkehrenden Umsätze zum Tag vor Beginn des Zeitraums von 12 Monaten.

Das nicht GAAP-konforme Betriebsergebnis ist das Betriebsergebnis (der Betriebsverlust) bereinigt um: Prozesskosten und damit zusammenhängende Rückerstattungen, netto, aktienbasierte Vergütungsaufwendungen und Umstrukturierungskosten. Die Ausschlüsse werden nachstehend ausführlicher erläutert.

Der nicht GAAP-konforme Nettogewinn ist der Nettogewinn (-verlust), der um folgende Posten bereinigt wurde: Prozesskosten und damit zusammenhängende Rückerstattungen, netto, aktienbasierte Vergütungsaufwendungen und Umstrukturierungskosten. Die Ausschlüsse werden nachstehend ausführlicher erläutert.

Insbesondere schließt die Geschäftsleitung folgende Positionen aus den nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen für die dargestellten Berichtszeiträume aus:

Prozesskosten und damit zusammenhängende Rückflüsse, netto: Die Prozesskosten und die damit zusammenhängenden Prozessvergleichs-, Versicherungs- und Berufungsrückflüsse beziehen sich auf externe Kosten der Prozessaktivitäten. Diese Kosten und Rückflüsse spiegeln die laufenden Rechtsstreitigkeiten wider, in die wir verwickelt sind, und stehen nicht im Zusammenhang mit dem Tagesgeschäft oder unserem Kerngeschäft, der Betreuung unserer Kunden.

Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen: Unsere Vergütungsstrategie beinhaltet den Einsatz von aktienbasierten Vergütungen, um Mitarbeiter zu gewinnen und zu binden. Diese Strategie zielt in erster Linie darauf ab, die Interessen der Mitarbeiter mit denen der Aktionäre in Einklang zu bringen und eine langfristige Mitarbeiterbindung zu erreichen. Infolgedessen schwanken die Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen aus Gründen, die im Allgemeinen nicht mit den betrieblichen Entscheidungen in einem bestimmten Zeitraum zusammenhängen.

Kosten der Umstrukturierung: Die Kosten beziehen sich vor allem auf Abfindungskosten im Zusammenhang mit dem Umstrukturierungsplan des Unternehmens.

EBITDA beschreibt den Nettogewinn (-verlust), bereinigt um: Zinsaufwand, Einkommenssteuern und Abschreibungs- und Amortisationsaufwand.

Das bereinigte EBITDA wurde bereinigt um: Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse, netto, Aufwand für aktienbasierte Vergütungen und Umstrukturierungskosten, wie oben erläutert.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

