SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will mehr "technologische Souveränität" für Europa. Er wolle die Zusammenarbeit im Technologiebereich auch zum Thema eines deutsch-französischen Ministerrates Ende August in Südfrankreich machen, sagte Merz in Saarbrücken. "Denn wir müssen als Europäer stärker werden."

Dies hätten "die letzten Tage und Wochen gezeigt", sagte der Kanzler. Zuvor hatte Merz bei seinem offiziellen Antrittsbesuch im Saarland auch das Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit (Cispa) besucht. Dessen Forschungsarbeit bezeichnete er als "Weltklasse".

Merz: Wir sind nicht souverän genug



"Die Abhängigkeiten, die wir hatten von russischem Gas, sind nur ein Teil der Wahrheit. Der zweite Teil der Wahrheit ist, dass wir in unserer eigenen Verteidigung nicht souverän genug sind. Und der dritte Teil der Wahrheit ist, dass wir auch in technologischen Entwicklungen nicht souverän genug sind", sagte der Bundeskanzler.

Er fügte hinzu: "Den Fehler, den wir alle zusammen gegenüber russischem Gas gemacht haben, dürfen wir in der Verteidigung und den dürfen wir in der technologischen Souveränität nicht wiederholen."/rtt/DP/zb