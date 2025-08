Onward Technologies, ein Anbieter von digitalen Ingenieursdienstleistungen, hat die strategische Verlegung seines britischen Büros nach Birmingham und seines deutschen Büros nach München bekannt gegeben. Mit diesen Büros rückt Onward Tech näher an seine Kunden aus dem Bereich Transport und Mobilität heran und bekräftigt sein Engagement, dort Mehrwert zu schaffen, wo Innovationen am schnellsten voranschreiten.

"Die neuen Niederlassungen in Großbritannien und Deutschland spiegeln unsere globale Strategie wider, in Europa zu investieren, sowie die positive Dynamik, die wir für unsere technischen Fähigkeiten und Dienstleistungen beobachten. Diese Expansion ist ein Beweis für unseren Fokus auf die Kombination von globaler Reichweite und lokaler Agilität", sagte Jigar Mehta, Geschäftsführer von Onward Technologies.

Onward Tech arbeitet mit Automobil- und Industrieausrüstungsherstellern zusammen, um digitale Engineering-Programme durch sein globales Liefermodell zu beschleunigen. Angesichts der wachsenden Nachfrage nach Offshore-Dienstleistungen in ganz Europa investiert das Unternehmen rasch, um die Transformationsvorhaben seiner Kunden zu unterstützen. Onward Tech ist entschlossen, weiter in Europa zu investieren, und plant, vor Ort neue Mitarbeiter einzustellen.

Durch die Nähe zu seinen Kunden kann Onward Tech schnell auf dynamische Kundenanforderungen reagieren und diese in seinen Lösungsansätzen berücksichtigen. Zu den Aktivitäten des Unternehmens in Indien gehören spezielle Offshore-Lieferzentren und Labore in Pune, Chennai, Bengaluru und Hyderabad. Diese Zentren bieten ihren Kunden Offshore-Vorteile und Zugang zu einem Pool von Fachkräften in den Bereichen Digital-, Embedded- und Maschinenbau.

Automobil- und Industrieausrüstungshersteller befinden sich in einer Phase tiefgreifender Veränderungen in der Produktentwicklung und konzentrieren sich auf alternative Antriebe, autonome Mobilität, Industrie 4.0 und KI/ML-gesteuerte Forschung und Entwicklung. Onward Tech ist weiterhin stark auf diese Prioritäten ausgerichtet und unterstützt seine Kunden bei der Digitalisierung des Produktlebenszyklus, der Einführung plattformbasierter Entwicklung und der Erschließung neuer Einnahmequellen durch differenzierte Funktionen.

Über Onward Technologies

Onward Technologies (BSE: 517536) (NSE: ONWARDTEC) ist ein Software-Outsourcing-Unternehmen, das sich auf digitale und ER&D-Dienstleistungen spezialisiert hat. Wir helfen globalen OEMs, ihre Markteinführungszeiten zu verkürzen, Innovationen zu beschleunigen und die Rendite ihrer F&E-Investitionen zu maximieren. Mit Hauptsitz in Mumbai, Indien, sind wir auch ein bevorzugter Arbeitgeber, der als verantwortungsbewusstes Unternehmen positive Veränderungen vorantreibt. Mit über 2.500 Mitarbeitern in 12 Niederlassungen in 6 Ländern und Offshore-Entwicklungszentren in Indien unterstützen wir zahlreiche Unternehmen in den Bereichen Transport, Mobilität, Industrieprodukte, Schwermaschinen und Gesundheitswesen. Weitere Informationen finden Sie unter www.onwardgroup.com.

