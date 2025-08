CANCOM musste "schwache Zahlen" melden und die Prognsoe reduzieren. Schlecht, so auch nicht erwartet. Und……reichte für einen Kursrückschlag bis auf 20,30 EUR gegenüber dem Vortagsschluss von 25,75 EUR. Gegen Abend leichte Erholung auf 22,80 um 17:08 Uhr im XETRA-Handel. Was ist passiert? Was kann "man" machen? Rückschlag mit kurzfristigem Aufholpotential oder mehr? Bechtle in Sippenhaft mit CANCOM - ist das Thema Digitalisierung erstmal erledigt? Absatz-Märkte schwächeln - Cancom leidet unter Investitionszurückhaltung - wegen Trump-Zöllen? Die CANCOM SE hat aufgrund anhaltender Kaufzurückhaltung ...

