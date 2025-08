Dogecoin-Prognose: Folgt für DOGE nun das Hundeelend?

DOGE scheint inzwischen wie ein aufgescheuchter Hund gen Süden zu laufen. Doch was treibt Dogecoin nun und wird er schnell wieder auf neue Höhen springen oder erst einmal das Weite suchen? Erfahren Sie jetzt mehr in der folgenden Dogecoin-Kurs-Prognose.

Krypto-Markt und Einfluss auf die Dogecoin-Prognose

Am heutigen Tage hat Bitcoin seine Range nach unten durchbrochen, welche dieser zuvor nach dem Erreichen eines neuen Allzeithochs ausgebaut hatte. Sollte eine Tageskerze unter den 114.700 USD schließen, ist mit einer Fortsetzung zu rechnen. Aber auch so deuten die Anzeichen auf eine größere Korrektur bis 110.000 oder sogar 100.000 USD hin, was den Ausblick für Dogecoin eintrübt und für Belastungen sorgen dürfte.

Ethereum kann sich hingegen als führender Altcoin noch in seiner Range halten, was zumindest etwas Optimismus bezüglich einer Altcoin-Saison gibt, da die Anleger nur weiter ihre Bitcoin-Gewinne rotieren könnten. Allerdings haben die unterschiedlichen Marktkapitalisierungen des Krypto-Marktes mit und ohne Bitcoin sowie Ethereum alle neue Tiefs ausgebildet.

Krypto-Marktkapitalisierungen | Quelle: Tradingview

Ähnlich sieht es beim Crypto Fear & Greed Index aus, welcher nun mit 65 zwar immer noch im Bereich der Gier ist, jedoch ein Niveau erreicht hat, bei dem der Index zuletzt am 8. Juli und somit vor dem letzten Allzeithoch des Krypto-Marktes stand. Der Fear & Greed Index von CoinMarketCap ist sogar mit einem Wert von 57 bereits in der neutralen Zone.

Derweilen fiel der Altcoin Season Index mittlerweile wieder von 55 auf 34, was nahe an der Bitcoin-Saison liegt. Aber auch bei den Krypto-ETFs sind geringere Mittelflüsse zu erkennen, während sich das Open Interest dennoch auf einem höheren Niveau hält. Unter der Oberfläche sind hingegen Abzüge bei den OTC-Märkten erkennbar.

Zurückzuführen ist dies unter anderem auf die Korrektur des Aktienmarktes aufgrund geringerer Konsumausgaben und Inflation, Arbeitsstellenabbaus, neuen Zöllen, geopolitischen Drucks. Dies führt zu Sorgen bezüglich eines Rückgangs der Unternehmensmargen und der Bewertungen.

Dogecoin-Prognose: Erst Korrektur oder Rally?

Derzeit wird der DOGE-Kurs von einem wichtigen Widerstand bei 0,21345 USD unterstützt, da hier zwei 23,6er-Fibonacci-Level aufeinanderliegen. Darüber hinaus verläuft dort der letzte diagonale Widerstand.

Sollte Dogecoin nun unter dieses Niveau fallen, ist mindestens mit einer Korrektur bis auf 0,16 USD zu rechnen, wobei auch 0,13 USD und sogar 0,10 USD denkbar wäre. Dies sind die Kursrückgänge, welche im Zuge einer regulären Korrektur des Krypto-Marktes denkbar wären.

Sofern es aufgrund einer weiteren Eskalation zu neuen Zöllen und sogar Krieg kommt, sind auch deutlich stärkere Korrekturen bis auf 0,045 USD möglich. Derzeit würden wir jedoch erst einmal von dem ersten Szenario ausgehen, da die globale Geldmenge M2 zuletzt expandiert wurde und bis Oktober den Krypto-Markt stützt.

Dogecoin-Chart | Quelle: Tradingview

Ebenso plant die amerikanische Notenbank in diesem Jahr noch Zinssenkungen durchzuführen, auch wenn diese jetzt aufgrund ihres datenabhängigen Vorgehens und der tendenziell langsameren Reaktionszeit erst später stattfinden dürften. Eine steigende Inflation kann sich indessen noch einmal belastend auf die optimistischen Aktienmärkte und daher auch auf den Krypto-Markt sowie Dogecoin auswirken.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.