NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Apple haben sich nach der Quartalsbilanz des iPhone-Herstellers am Freitag dem allgemeinen Abwärtstrend an den US-Börsen angeschlossen. Zuletzt fiel der Kurs um 1,9 Prozent auf 203,72 US-Dollar. Damit folgte er in etwa dem technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100, der um 1,4 Prozent zurückfiel. Im Nasdaq 100 sind Apple hinter Nvidia und Microsoft der drittschwerste Titel.

Möglicherweise hielten sich die Anleger trotz starker Geschäftszahlen von Apple erst einmal zurück. Denn nach einem Rückschlag bei Künstlicher Intelligenz (KI) ist Apple nun offen auch für große Zukäufe, um schneller zur Konkurrenz aufzuschließen. Apple-Chef Tim Cook sagte, der Konzern sei "sehr offen" für Übernahmen, mit denen man schneller vorankommen würde.

Auch wenn Apple nicht alle KI-Versprechen erfüllte - das Geschäft des Konzerns läuft auf Hochtouren. Der Umsatz stieg im vergangenen Quartal um zehn Prozent auf gut 94 Milliarden Dollar (82 Mrd. Euro). Es war der stärkste Anstieg seit 2021. Analysten hatten Apple im Schnitt nur 89,5 Milliarden Dollar Umsatz zugetraut.

Analysten lobten denn auch das Zahlenwerk des Unternehmens. Der Elektronikkonzern habe ein in vielerlei Hinsicht unglaubliches Quartal hinter sich, schrieb Samik Chatterjee von JPMorgan. Die Resultate hätten den saisonalen Trends widersprochen und ein deutlich beschleunigtes Umsatzwachstum - sowohl beim iPhone als auch beim Mac - markiert. Beim Kassenschlager iPhone sei dies umso überraschender für ein Quartal, in dem historisch gesehen stets die Sorge bestehe, dass die Verbraucher auf die Einführung der nächsten iPhone-Generation im September warteten.

Apple-Aktien hatten bislang kein erfolgreiches Börsenjahr, vor allem nicht im Vergleich mit anderen Branchengrößen wie Nvidia, Microsoft oder Meta . Das Thema KI hatte die Apple-Aktien zuletzt gebremst. Während Apple-Anteile seit Jahresbeginn um fast 20 Prozent im Minus liegen, ging es für die Papiere der drei genannten Tech-Konzerne zwischen 24 und 31 Prozent aufwärts. Alle drei Papiere hatten am Vortag Kursrekorde gemeldet.

In der Rangliste der weltweit wertvollsten Unternehmen hat Apple mit einem Börsenwert von drei Billionen Dollar erst einmal den Anschluss an Nvidia (4,3 Billionen Dollar) und Microsoft (3,9 Billionen) verloren./bek/jsl/zb