Der Luxuswagenhersteller Ferrari wuchs auch im zweiten Quartal 2025. Die Aktie sinkt aus folgenden Gründen dennoch.Ferrari hebt sich im Automobilsektor mit seiner hohen Profitabilität deutlich von der Konkurrenz ab. So erzielte das italienische Unternehmen 2024 eine Nettomarge von 22,8 Prozent, während VW nur auf 3,3 Prozent kam. Diese Qualität schlägt sich auch in der Performance nieder. So kommt Ferrari seit dem Börsenlisting 2016 bis heute auf 814,7 Prozent Zuwachs, während die VW-Aktie etwa 9,8 Prozent verloren hat und der DAX im Vergleich nur 140 Prozent zulegte. In dieser Woche berichtete Ferrari über seine Zahlen zum zweiten Quartal 2025. Aktuelle Zahlen & Gründe für den Kursrückgang …