Im neuen Filmtrailer präsentiert sich Rust Mobile mit der gleichen DNA wie sein PC-Vorgänger, die von Cutthroat PvP bis hin zu Base Raiding reicht, aber mit der Erreichbarkeit und Flexibilität einer mobilen Version punktet.

Bei der offiziellen Einführung auf der Gaming-Messe gamescom, die von 20.-24. August stattfindet, haben Spieler die Gelegenheit, Rust Mobile in der Praxis zu testen.

Interessierte Spieler können sich unter rustmobile.com voranmelden.

SHENZHEN, CHINA / ACCESS Newswire / 1. August 2025 / Level Infinite kann heute mit großer Freude die Gameplay-Features für Rust Mobile, die offiziell lizenzierte mobile Adaptation des kultigen PC-Überlebensspieles Rust, bekannt geben. Rust Mobile ist eine Neuauflage des brutalen Survival-Spiels, bei der das Original mit mobilen Innovationen erweitert wird - davon kann sich das Publikum bei der offiziellen Erstpräsentation auf der Gaming-Messe gamescom 2025 im Praxistest selbst überzeugen.

Rust Mobile Revealed

Ab sofort ist eine Voranmeldung möglich

Hier können Sie sich den Filmtrailer ansehen.

Die offiziell von Facepunch Studios lizenzierte mobile Version Rust Mobile bleibt dem kompromisslosen Charakter des Originals treu und bietet ein Survival-Erlebnis, das Fans kennen und lieben. Hier kann man die ganze Essenz von Rust erleben - von der Open-World-Exploration über die brutalen PvP-Kämpfe bis hin zum Base-Building und der Spannung zwischen Vertrauen und Verrat.

Die Spieler spielen aus der Ego-Perspektive in einer vollständig immersiven Welt in Echtzeitumgebung und sind permanent Gefahren ausgesetzt, sei es durch feindliche Wildtiere oder andere Überlebende, die als Rivalen auftreten. Eine Sandbox mit dynamischem Tag-Nacht-Zyklus, Wettersystemen und regionsbasierten Biomen, die es zu entdecken gilt, sorgt für umweltstrategischen Tiefgang. Die Grundpfeiler des Gameplays wie Scavenging, Crafting, Bauen, Raiden und Permadeath bleiben intakt, wobei jede Entscheidung Leben oder Tod bedeuten kann.

In Rust Mobile können die Spieler selbst wählen, wie sie ihr Überleben sichern wollen, entweder durch PvP-Konfrontation oder durch das Spiel im eigenen Tempo. Es wird mehr Flexibilität geboten, dabei ohne Einbußen bei Spannung und Angst, wie man sie vom Original kennt. Rust Mobile ist auf den mobilen Lebensstil zugeschnitten und macht es einfacher als je zuvor, in das Survival-Erlebnis einzutauchen - ob nun zu Hause, unterwegs zur Arbeit oder irgendwo dazwischen.

Exklusive Praxis-Demo auf der gamescom 2025

Rust Mobile wird offiziell an der größten Gaming-Messe der Welt, der gamescom 2025, teilnehmen, die von 20. bis 24. August in Köln stattfindet. Dort kann man die erste öffentliche Demoversion des Spiels persönlich testen.

Spielern, die von den Überlebens- und PvP-Kämpfen fasziniert sind, wird wärmstens empfohlen, Halle 6.1, Stand C-051g aufzusuchen, wo sie das brandneue Rust Mobile-Spiel selbst testen und sich auch exklusive Poster und Fanartikel besorgen können, solange der Vorrat reicht.

Seit dem ersten Tech-Test in Kanada hat Rust Mobile in puncto Qualität, Gameplay-Systeme und Content erhebliche Verbesserungen durchlaufen und wartet nun auf Spieler, die bereit sind, in diese fantastische Erlebniswelt einzutauchen.

Für nähere Informationen über Rust Mobile oder um sich vorab anzumelden, besuchen Sie bitte rustmobile.com oder folgen Sie dem Spiel auf X und YouTube. Die Öffnungszeiten von gamescom finden Sie unter www.gamescom.global.

Über Level Infinite

Level Infinite ist die globale Gaming-Marke von Tencent, die einem internationalen Publikum von Spielern originelle und unterhaltsame Gaming-Erfahrungen bietet - wann und wo es diesen beliebt. Darüber hinaus stellt die Marke einem Netzwerk von Entwicklern und Partnerstudios auf der ganzen Welt ein breites Spektrum von Dienstleistungen und Ressourcen zur Verfügung, um diese dabei zu unterstützen, das Beste aus ihren Spielen herauszuholen. Level Infinite ist sowohl Herausgeber von revolutionären Spiele-Hits wie PUBG MOBILE, "Honor of Kings" und "Goddess of Victory: NIKKE" als auch Kooperationspartner von Spielen wie "Dune: Awakening from Funcom", "Warhammer 40K: Darktide" und vielen mehr. Nähere Informationen über Level Infinite erhalten Sie unter www.levelinfinite.com

Kontaktdaten

Kirsty Endfield

Swipe Right PR

mailto:tencent@swiperight.gg

Dazugehöriges Video

https://www.youtube.com/watch?v=8O_L8APT51Y

QUELLE: Level Infinite

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80568Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80568&tr=1



