Andersen Global debütiert in Botswana unter dem Namen AccPro Accountants, der neuesten Mitgliedskanzlei der Organisation. Die Aufnahme von Andersen in Botswana stärkt das multidisziplinäre Dienstleistungsmodell der Organisation in der gesamten afrikanischen Region.

Andersen in Botswana bietet eine umfassende Palette von Dienstleistungen, darunter Steuerberatung, Steuerkonformität, Unternehmenssekretariat, Lohnbuchhaltung und Finanzdienstleistungen. Unter der Leitung von Managing Partner Craig Granville arbeitet das Team der Kanzlei mit lokalen und internationalen Unternehmen sowie kleinen und mittleren Unternehmen zusammen und liefert maßgeschneiderte Lösungen für die vielfältigen Bedürfnisse von Kunden aus verschiedenen Branchen.

"Unsere Kanzlei ist bestrebt, unseren Kunden nahtlose, hochwertige Dienstleistungen zu bieten, und durch die Übernahme der Marke Andersen können wir unsere Kompetenzen weiter ausbauen", so Craig. "Als Mitglied von Andersen Global sind wir in der Lage, globale Ressourcen und integrierte Lösungen zu nutzen, um das Wachstum unserer Kunden zu unterstützen und ihren Erfolg sowohl lokal als auch international voranzutreiben."

Mark L. Vorsatz, globaler Vorsitzender und CEO von Andersen, fügte hinzu: "Mit der Aufnahme von Andersen in Botswana können wir unser Dienstleistungsangebot erweitern und die Bedürfnisse unserer Kunden in der Region besser unterstützen. Ihre Erfahrung und ihr Engagement für den Kundenservice sind wichtige Vorteile, während wir unsere Präsenz in Afrika weiter ausbauen."

Andersen Global ist eine internationale Vereinigung rechtlich unabhängiger Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer-, Rechts- und Bewertungsfachleuten aus aller Welt zusammensetzt. Andersen Global wurde 2013 von der US-Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet und verfügt heute über mehr als 20.000 Fachleute weltweit und eine Präsenz an über 500 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Firmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

