Dip mit 1.000x-Hebel kaufen wie Maxi Doge mit 173.500-$-Pump

"Maximaler Hebel" ist das Motto von dem neuen Maxi Doge (MAXI), welcher sich als die erste Wahl der Degen-Generation positioniert und somit schon in den ersten Stunden des ICOs eine Finanzierungssumme in Höhe von mehr als 187.861 USD eingenommen hat.

Sofern die Aktien und Kryptowährungen nun wie in der Krise aus dem Jahr 2008 fallen sollten, wählt Maxi Doge nicht nur einen Hebel von 5x, 10x oder 100x, da eine konservative Haltung nichts für ihn ist.

Stattdessen handelt es sich bei ihm um einen 110 kg schweren "Bradley Martyn", dem Gorilla im Raum, der andere Trading-Hunde schlapp aussehen lässt. Die Dips animieren Maxi Doge zum noch größeren Fressen, sodass er sich für einen Hebel von 1.000x entscheidet, um aufs Ganze zu gehen.

Natürlich wird mit einem höheren Leverage auch das Risiko vergrößert, aber niemand denkt wirklich darüber nach oder verwendet gar einen Stop-Loss. Denn Maxi Doge hat es bei jedem Trade auf die maximale Chance abgesehen, wenn er sich in seinem Handelsrausch befindet.

Die führenden Renditejäger von Maxi Doge werden für ihre kühnen Taten mit Belohnungen aus dem Maxi-Fonds belohnt. Da für diesen 25 % der Gesamtversorgung vorgesehen sind, ist mit längerfristigen Anreizen zu rechnen.

Zudem erhalten Interessierte die Möglichkeit, mithilfe des Stakings über die Zeit an Masse aufzubauen, wobei sie dafür tägliche Auszahlungen aus dem Maxi-Prämienpool, Community-Aktivierungen und gamifizierte Turniere erhalten.

Final beabsichtigt Maxi Doge von einer Futures-Plattform gelistet zu werden, um Tradern auf diese Weise einen maximalen Hebel zur Verfügung zu stellen.

Fortan haben Interessierte für die derzeitige Vorverkaufsrunde nur noch weniger als vier Tage Zeit, dann wird der aktuell niedrigste Presale-Preis in Höhe von 0,00025 USD nicht mehr verfügbar sein.

Maxi Doge nutzt Dips für Käufe mit maximalem Hebel

Nach einem stürmischen Juli wurde der Krypto-Markt am heutigen Tage erneut von den Zöllen und der Drohung gegenüber Russland erschüttert, sodass Bitcoin kurzzeitig aus seiner Seitwärtsspanne gedrückt wurde, in welcher er sich nach seinem Allzeithoch befand.

Allerdings sind auf die Rücksetzer in den letzten Wochen wie auch bei der Tesla-Aktie wieder Phasen des Aufschwungs gefolgt, wobei diese bei einigen Kryptowährungen sogar deutlich weiter nach oben führten als zuvor, weil die Maxi-Trader die Kurse mit Hebel nach oben pumpen.

Somit können die Schmerzen der anderen Investoren zu dem Manna für den von Red Bulls angetriebene Maxi Doge werden. Diejenigen, welche sich mit dem ganzen Spezialwissen über Hebelwirkung von Futures und allem anderen auskennen, was sich bewegt, wissen, dass man entweder long oder aber auch short gehen kann.

Man muss dabei sicher sein, wo man seine adrenalingeladene Maxi-Strategie anwendet. Egal was getan wird, man muss auf Masse gehen, indem wie Napoleon die gesamte Kraft auf einen Punkt in der Linie konzentriert: maximale Hebelwirkung für maximale Gewinne.

Maxi Doge lebt dafür, die Charts zu zerstören, mit der grünen Kerze als Lichtschwert in der Hand. Auf diese Weise sollen Fib-Regressionen und MA-Bänder nur noch technische Spielereien sein, auch wenn sie manchmal sogar nützlich sind.

DOGE fällt 6,15 %, aber Maxi Doge kann neue Millionäre hervorbringen

Wie man seinem Namen bereits entnehmen kann, blickt Maxi Doge auf einen hervorragenden Stammbaum zurück. Dieser Hunde-Hühne ist angetreten, um künftige DOGE zu übertreffen, der zunehmend wie eine gebrechlicher und schwacher Shiba Inu herüberkommt, während er Probleme hat, sein altes Hoch von 0,56 USD zu erreichen.

Betrachtet man einmal seine Kursentwicklung über die vergangenen sieben Tage, so hat DOGE sogar einen Verlust in Höhe von 6,15 % erlitten und notiert derzeit bei 0,2114 USD. Dabei wird er gerade wie viele andere Memecoins von dem bärischen Marktumfeld besonders belastet.

Erfahrene Memecoin-Trader sind sich dieser Marktbewegungen bewusst und haben sie in der Vergangenheit schon mehrfach erlebt. Dabei sind die Panikverkäufe und die Verluste anderer nicht selten die Gewinne der Apex-Raubtier-Trader, welche diese als Chance für sich nutzen.

Zuletzt hat sich die Marktkapitalisierung der Memetoken laut CoinMarketCap von fast 71 Mrd. USD auf 67 Mrd. USD verringert, jedoch ist dies nicht die ganze Geschichte, wie Maxi Doge Token weiß. Denn nicht alle Memecoins sind gleich, sofern man eine Hebelwirkung von 1.000x nutzen kann.

Zwar mögen die vielen Verluste nach einem verlorenen Tag aussehen. Andererseits gibt es aber auch einige Coins mit Gewinnen zu beobachten. So ist PePeonTron heute um 25,29 % auf 64,40 Mio. USD gestiegen und MemeCore um 6,50 % auf 568,15 Mio. USD. Bei Turbo Trump waren es hingegen 13.339 % in sieben Tagen, die mit dem 1.000x-Ansatz von Maxi Doge jemanden in einer Woche zum Millionären machen können.

Der UBS Global Wealth Report aus diesem Jahr deutet darauf hin, dass in den Vereinigten Staaten in diesem Jahr 379.000 neue Millionäre entstehen werden. Dies entspricht somit mehr als 1.000 pro Tag - Sie haben richtig gelesen.

Maxi Doge will mit seinem 1.000x-Hebel in diesem Jahr noch mehr Menschen glücklich machen. Jedoch hat es nicht wirklich etwas mit Glück zu tun. Investieren Sie jetzt stattdessen in Maxi Doge, wenn Sie nach dem nächsten Memetoken auf der Suche sind, welchen Sie wie Turbo Trump in Richtung Mond pumpen können.

Es gibt regelmäßig von Fällen wie Turbo Trump zu berichten. Kürzlich ist Neiro Pump sogar mit einem geringen Handelsvolumen um 11.000 % gestiegen, da dieser ein Potenzial für einen viralen Break out wie Maxi Doge hatte, welcher die Marke DOGE mit dem 1.000-Fachen hebelt.

Diese sind nur einige Exemplare des Wilden Westen des Memecoin-Sektors. Maxi Doge ist hingegen ein Memecoin, welcher der neue Sheriff in der Stadt sein will, in der Gesetze gebrochen werden können und Revolverhelfen mit maximalem Hebel den Markt herausfordern.

Er wurde mit der viralen Power und dem Pump ausgestattet, um sich in einer Post-Dogecoin-Ära zu behaupten. Sofern Sie noch immer DOGE-Fan sind, aber den Glauben an das 1.000x-Potenzial verloren haben, bietet Ihnen Maxi Doge nun eine Chance, um den maximalen Pump zu finden.

Nicht vergessen werden sollte der hohe Anteil der MAXI-Coins im Umfang von 40 % der Gesamtversorgung, welcher für das Marketing eingeplant wurde. Denn auf diese Weise kann das Projekt schneller eine höhere Viralität erreichen und den Trader, welche niemals schlafen und lieber nach Stonks suchen, einen Generationswohlstand bescheren.

Über den MAXI-Coin erwerben Sie einen Anteil an der extremen Krypto-Trading-Kultur, welche über extreme Schmerzen lebensverändernde Gewinne erzielt. Deshalb haben die Kryptoinvestoren auch so großen Gefallen an Maxi Doge entwickelt. Schließlich erkennen Sie in diesem das Potenzial für einen der größten Pumps in ihrem Leben.

MAXI squeezed für maximalen Pump

Bei Maxi Doge handelt es sich um den koffeinsüchtigen Trader, welcher ohne Stop-Loss und mit einer All-in-Mentalität die Gesichter der Trader zum Erblassen und Staunen bringt. Zudem gestaltet sich der Kauf besonders sicher, da dieser über die Web3Toolkit-Plattform abgewickelt wird. Außerdem wurde der Smart Contract von Coinsult und SolidProof auf Risiken überprüft.

Vergessen Sie auch nicht die Möglichkeit, dass Sie Ihre MAXI-Coins in dem Staking-Smart-Contract einzahlen können, um auf diese Weise ein passives Einkommen in Höhe von 1.257 % pro Jahr zu erhalten. Dabei passen sich die Zinsen allerdings an die in dem Pool gehaltenen Coins an, sodass sich eine frühe Teilnahme stärker bezahlt macht.

Erwerben können Sie die MAXI-Token über die Website von Maxi Doge. Mit dieser verbinden Sie eine digitale Geldbörse wie die Best Wallet und können anschließend mit den Kryptowährungen ETH, BNB, USDT, USDT und mit Bankkarte auch mit Fiatwährungen zahlen. Die App finden Sie bei Google Play und im Apple App Store.

Indem Sie Maxi Doge auf X und Telegram folgen, riskieren Sie nicht, dass Sie wichtige Ankündigungen des Projektes verpassen.

Jetzt Maxi Doge entdecken!

