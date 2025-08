FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Apple nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 205 auf 215 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Apple habe gute Quartalszahlen vorgelegt, jedoch auch von Sonderfaktoren wie Vorzieheffekten und Subventionen in China profitiert, schrieb Ingo Wermann in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2025 / 17:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.08.2025 / 17:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

US0378331005