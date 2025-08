Alexa Plus ist erst wenige Monate alt, da stellt Amazon-CEO Andy Jassy in den Raum, dass Gespräche damit bald Werbung enthalten könnten. Amazon würde damit Neuland betreten. Im Februar hat Amazon eine neue Version von Alexa vorgestellt, die auf generativer KI basiert. Ihr Name: Alexa Plus. Nur wenige Monate später stellt Amazons CEO Andy Jassy bereits bedeutende Änderungen in den Raum. Im Rahmen einer Telefonkonferenz mit Investor:innen und Wall-Street-Analyst:innen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...