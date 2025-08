Der Konflikt zwischen Donald Trump und Moskau spitzt sich gefährlich zu: Der US-Präsident kündigt an, zwei nuklear bewaffnete U-Boote in Richtung Russland zu verlegen - ausgerechnet als Antwort auf Drohungen von Russlands Ex-Präsident Dmitri Medwedew, der auf Telegram ominös mit dem "Dead Hand"-Nuklearsystem prahlt. In Europa schrillen angesichts dieser Eskalation die Alarmglocken. Die Debatte um eigene atomare Abschreckung und Verteidigungsbereitschaft gewinnt an Fahrt. Droht ein neues Wettrüsten ...

