BEYOND Developments, die zukunftsorientierte Immobilienmarke, die Lifestyle-Destinationen am Meer gestaltet, hat PASSO vorgestellt, ein skulpturales Wasserfront-Projekt an der prestigeträchtigen West Crescent von Palm Jumeirah.

PASSO by BEYOND, a Sculptural Icon on Palm Jumeirah. (Photo: AETOSWire)

Als erstes Flaggschiff von BEYOND außerhalb seines Masterplans in Dubai Maritime City markiert PASSO einen Meilenstein in der strategischen Entwicklung des Unternehmens zu einem der weltweit bekanntesten und begehrtesten Reiseziele.

Das Projekt wurde mit einer spektakulären Veranstaltung auf Palm Jumeirah gestartet, bei der Dubais erste "Screens-in-the-Sky"-Show zu sehen war, eine 13-minütige Performance mit über 4.000 Drohnen, die immersive Visuals und Live-Action auf der Bühne miteinander verband.

PASSO besteht aus zwei skulpturalen Türmen, Avita und Bella, und bietet 625 Wohnungen in einer raffinierten Mischung aus verschiedenen Grundrissen. Von Rückzugsorten mit einem Schlafzimmer über Lifestyle-Wohnungen mit zwei bis vier Schlafzimmern bis hin zu großzügigen Penthäusern mit fünf Schlafzimmern und sechs ultra-exklusiven Villen am Strand jede Wohnung ist so gestaltet, dass sie Komfort, Verbundenheit und mühelose Eleganz ausstrahlt.

PASSO soll im dritten Quartal 2029 fertiggestellt werden und spiegelt das Engagement von BEYOND für menschenorientierte Räume wider, die das Wohlbefinden fördern und das tägliche Leben bereichern. Das Projekt bietet eine außergewöhnliche Investitionsmöglichkeit.

"PASSO ist nicht nur eine neue Adresse, sondern ein strategischer Sprung auf unserem Weg, Orte zu schaffen, die auf einer tieferen menschlichen Ebene mitschwingen", sagte Adil Taqi, CEO von BEYOND Developments "Die Vision basiert auf drei Säulen: der Adresse, dem Wahrzeichen und dem Erlebnis. Wir glauben, dass Architektur mehr leisten sollte als nur die Skyline zu prägen. Sie sollte Emotionen wecken, Verbindungen fördern und bedeutungsvolle Erlebnisse schaffen. Palm Jumeirah mit seinem internationalen Prestige und seiner unvergleichlichen Lage am Meer bietet die ideale Grundlage für diese Philosophie."

Taqi fuhr fort: "Dubai ist heute mehr als eine blühende Metropole, es ist ein globaler Maßstab für visionäre Stadtplanung. Seine Führungsrolle, Infrastruktur und sein Investitionsökosystem setzen weiterhin neue Maßstäbe dafür, was Städte werden können. Bei BEYOND reagieren wir nicht einfach auf diese Dynamik, wir tragen aktiv dazu bei, indem wir Orte gestalten, Erlebnisse verbessern und die Zukunft der Immobilienbranche in der Region definieren."

PASSO bietet Residenzen mit Hotelcharakter in drei charakteristischen Kollektionen: Wellness, Elite und Signature. Sie verfügen über erstklassige Lifestyle-Annehmlichkeiten wie eine schattige Piazza, einen 260 Quadratmeter großen Wellness-Pavillon, einen von Montessori inspirierten Kinderpavillon, kaskadenförmige Pools, einen 250 Meter langen privaten weißen Sandstrand, Dachgärten und einen 360-Grad-Infinity-Pool mit unverbautem Blick auf das Meer und die Skyline.

Während BEYOND seine Präsenz in den Vereinigten Arabischen Emiraten und weltweit weiter ausbaut, ist PASSO ein selbstbewusster Ausdruck seines sich weiterentwickelnden Erbes.

