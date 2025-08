Marktkapitalisierung schrumpft um 4,54%: Bitcoin Hyper trotzt der Korrektur

Der Kryptomarkt durchlebt aktuell eine deutliche Konsolidierungsphase mit teilweise zweistelligen Verlusten bei führenden Coins. Nach einer dreiwöchigen Seitwärtsbewegung im Anschluss an Bitcoins Allzeithoch bei 123.000 US-Dollar kam es über Nacht zu einem signifikanten Einbruch. Die Gesamtmarktkapitalisierung schrumpfte um 4,54 Prozent auf 3,72 Billionen Dollar, während Bitcoin selbst mehr als 3,5 Prozent an Wert verlor und auf 114.400 Dollar zurückfiel. Diese Entwicklung wirft die Frage auf, ob wir uns am Ende des aktuellen Bullenmarktes befinden oder ob es sich lediglich um eine gesunde Korrektur handelt.

Altcoins unter besonderem Verkaufsdruck

Die zweitgrößte Kryptowährung Ethereum musste mit einem Minus von 6,5 Prozent auf 3.600 Dollar einen noch deutlicheren Rückgang hinnehmen als Bitcoin. Auch andere Top-Altcoins wie XRP und Solana verzeichneten Kursverluste von jeweils 7,5 Prozent, wodurch wichtige Unterstützungsniveaus durchbrochen wurden - XRP fiel unter die 3-Dollar-Marke, während Solana den Support bei 180 Dollar verlor.

Besonders hart traf es den Meme-Coin-Sektor, wo Token wie PUMP und SPX über Nacht mehr als 17 Prozent einbüßten. Die beliebten Meme-Coins PENGU und BONK verloren jeweils mehr als 12 Prozent ihres Wertes. Diese überproportionalen Verluste bei spekulativeren Assets deuten auf eine typische Risikoreduktion hin, wie sie in Korrekturphasen häufig zu beobachten ist.

Trumps Zollpolitik als Hauptauslöser

Als Haupttreiber der aktuellen Marktschwäche gilt die neue US-Zollpolitik unter Präsident Trump. Mit einem am Freitag unterzeichneten Dekret kündigte die US-Regierung eine weitere Runde von Importzöllen an, die ab dem 7. August in Kraft treten sollen. Diese Maßnahmen betreffen über 60 Länder sowie die Europäische Union und sehen Zollsätze zwischen 10 und 41 Prozent vor - deutlich umfassender als von vielen Marktteilnehmern erwartet.

Diese Entwicklung hat weltweit zu einem "Risk-off"-Sentiment geführt, bei dem Anleger tendenziell Kapital aus risikoreichen Anlagen abziehen und in sicherere Häfen umschichten. Bemerkenswert ist jedoch, dass die aktuelle Korrektur nicht auf negative Entwicklungen innerhalb des Krypto-Ökosystems zurückzuführen ist. Die fundamentalen Treiber des Bullenmarktes - darunter die wachsende institutionelle Nachfrage und positive regulatorische Entwicklungen - bleiben intakt.

Bitcoin Hyper Presale sammelt über 6,2 Millionen USD

Während der breitere Markt unter Druck steht, zeigt sich bei ausgewählten Projekten in frühen Entwicklungsphasen weiterhin großes Interesse. Bitcoin Hyper, ein innovatives Layer-2-Projekt für Bitcoin, konnte bereits über 6,2 Millionen US-Dollar im laufenden Presale einsammeln. Das Projekt adressiert eine der größten Schwächen von Bitcoin: die begrenzte Skalierbarkeit mit hohen Transaktionskosten und langsamen Verarbeitungszeiten.

Bitcoin Hyper setzt auf die Integration der Solana Virtual Machine in eine Layer-2-Struktur, um die Robustheit des Bitcoin-Netzwerks mit der Effizienz moderner Smart-Contract-Plattformen zu verbinden. Investoren können aktuell zum Festpreis von 0,012475 Dollar in den HYPER-Token investieren, bevor dieser an Kryptobörsen gelistet wird. Ein besonderer Anreiz für frühe Unterstützer ist die Möglichkeit, die erworbenen Tokens mit einer jährlichen Rendite von bis zu 165 Prozent zu staken.

