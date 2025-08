Krypto-Korrektur eröffnet August-Chancen: ETH und XRP im Discount

In den vergangenen 24 Stunden hat der Kryptomarkt eine deutliche Korrektur erlebt. Bitcoin verlor rund drei Prozent und fiel erneut unter die Marke von 115.000 US-Dollar. Besonders stark betroffen waren Altcoins: Ethereum und XRP gaben jeweils etwa sieben Prozent nach. In der zweiten Reihe fielen die Rückgänge noch drastischer aus. Der Memecoin SPX 6900 verlor 18 Prozent, während SUI um zwölf Prozent und Pendle um 13 Prozent einbüßten. Allerdings könnte aus dieser aktuellen Korrektur auch eine Mega-Chance für den Monat August entstehen.

Marktangst könnte zur Kaufgelegenheit werden

Die Analyse von Experten beschreibt, dass aktuell eine zunehmende Nervosität am Markt zu beobachten ist. Bärische Divergenzen und eine allgemein negative Stimmung deuten kurzfristig auf eine Abwärtsbewegung hin. Viele Marktteilnehmer könnten dadurch in der Überzeugung bestärkt werden, dass eine größere Korrektur bevorsteht.

Allerdings birgt genau diese Situation Potenzial: Sobald die Masse zu stark auf fallende Kurse setzt, steigt die Wahrscheinlichkeit einer scharfen Gegenbewegung nach oben. Ein möglicher Ausverkauf im August könnte somit den Boden für eine deutliche Erholung bereiten, wenn Skepsis und Angst überhandnehmen und anschließend in bullische Dynamik umschlagen.

Technische Analyse spricht für begrenzte Korrektur

Der Krypto-Trader Stockmoney Lizards betont, dass das aktuelle Verhalten von Bitcoin eher markttechnische Ursachen hat als eine grundlegende Trendwende. Das Schließen von CME-Gaps sei ein wiederkehrendes Muster, das in über 70 Prozent der Fälle auftrete. Dieses Vorgehen signalisiere keine nachhaltige Schwäche, sondern diene vor allem dazu, Liquidität im Markt abzuschöpfen.

Die aktuellen On-Chain-Daten von Glassnode offenbaren derweil, dass der Rückgang von Bitcoin und Ethereum eher durch Verkäufe am Spotmarkt ausgelöst wurde. Mit Liquidationen von lediglich rund 110 bis 132 Millionen US-Dollar bleiben die Werte vergleichsweise niedrig. Damit fehlt bislang die typische Dynamik einer Liquidationskaskade, die Kurse stärker nach unten treiben würde. Vieles spricht daher für eine begrenzte Korrektur, eingebettet in einen übergeordnet bullischen Markt.

Snorter Presale: Trading-Bot für volatile Märkte

Rücksetzer gehören zum Kryptomarkt und eröffnen immer neue Möglichkeiten. Entscheidend ist nicht ein stetiger Aufwärtstrend, sondern das Vorhandensein von Bewegung. An diesem Punkt setzt Snorter an. Der Trading-Bot basiert auf Telegram und nutzt die Effizienz der Solana-Blockchain, um Orders praktisch verzögerungsfrei zu platzieren. Besonders hervorzuheben ist die Fast-Sniper-Technologie, die Mempools und Marktplätze wie Raydium oder Jupiter in Echtzeit auswertet.

Im Zentrum des Ökosystems steht der SNORT-Token. Er reduziert Gebühren, schaltet Premium-Funktionen frei und übernimmt eine Governance-Rolle. Darüber hinaus lockt das Staking derzeit mit einer Rendite von rund 160 Prozent. Die bisherigen Investitionen übersteigen bereits 2,65 Millionen US-Dollar. Da der Preis in festgelegten Schritten ansteigt, kann ein früher Einstieg direkt erste Buchgewinne generieren.

Direkt zur Snorter Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.