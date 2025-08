Ethereum vor kritischer Widerstandszone

Ethereum hat im Juli eine geradezu phänomenale Entwicklung hingelegt. Obwohl die zweitgrößte Kryptowährung der Welt in den letzten Bullenmärkten etwas vergessen wirkte und im Gegensatz zu Bitcoin noch kein neues Allzeithoch markieren konnte, hat der Ether-Kurs nun wieder Stärke gezeigt. Seit dem 1. Juli ist Ethereum um mehr als 51 Prozent angestiegen. Doch jetzt bedrohen das Sommerloch und ein massiver Widerstand den Anstieg.

Ethereum kämpft mit saisonalen Hürden

Wer gehofft hatte, dass die Fed-Sitzung mit dem anschließenden Zinsentscheid eine Entspannung am Kryptomarkt zur Folge haben würde, der wurde herb enttäuscht. Jerome Powell gab sich wieder einmal zögerlich, Donald Trump tobte darüber erneut und für den Kryptomarkt gab es keine positiven Signale. Es ist also aus dieser Sicht sehr wahrscheinlich, dass Ethereum in ein Sommerloch laufen wird.

Die durchschnittliche Performance von Ethereum liegt im August zwar mit +5,92 Prozent in einem Gewinn, allerdings ist dieser auf eher wenige starke Ausreißer in den Jahren 2017, 2020 und 2021 zurückzuführen. Die Trefferquote für Long-Investments liegt im August jedoch nur bei 33 Prozent. Damit ist es sehr wahrscheinlich, dass Ethereum in den nächsten seitwärts konsolidiert oder sogar abwärts korrigiert.

Massiver Widerstandsbereich bedroht Rallye

Derzeit sieht sich der $ETH-Kurs einem massiven Widerstand gegenüber, der die Rallye des Coins bedroht. Die Rede ist von der Zone zwischen 3.970 und 4.115 US-Dollar. Diese wird durch mehrere große und bedeutende Hochpunkte vom März, Mai und Dezember gebildet und hat bislang jeden starken Anstieg von Ethereum abrupt beendet. Derzeit notiert Ethereum nur noch knapp 5 Prozent unter diesem massiven Widerstand.

Auf der negativen Seite steht derzeit also der massive Widerstandsbereich sowie die schwache Saisonalität. Auf der positiven Seite hingegen steht ein starker Aufwärtstrend sowie eine positive fundamentale Situation, da immer mehr Unternehmen Ethereum nutzen und sogar strategische Ethereum-Reserven aufbauen. Zudem erzielen auch die Spot-Ethereum-ETFs hohe Zuflüsse.

Snorter Presale: Revolutionärer Trading Bot als Ethereum-Alternative

Snorter ist ein brandneuer Trading Bot, der für Anleger den Handel von Meme Coins auf ein neues Level heben könnte. Der Bot scannt Coins nämlich genauestens und filtert dabei Scam-Coins mit hoher Trefferquote aus, wodurch das Kapital von Anlegern geschützt wird. Zudem kann der Handelsbot einfach über Telegram bedient werden, wobei Trader Kauf- und Verkaufsorders eingeben und auch Stop Loss und Take Profits zur Gewinnsicherung und Risikominimierung setzen können.

Wer sich an die Entwicklung des Meme-Coins $BONK erinnert, dessen erste Investoren ein Vermögen verdient haben, weiß, wie hoch die möglichen Gewinne von $SNORT sein könnten. Auch $BONK hat mit Bonk Bot einen eigenen Handelsbot, der allerdings nicht so ausgereift ist wie Snorter. Analysten schätzen, dass $SNORT bereits wenige Tage nach seinem Launch Gewinne von x10 erzielen könnte und langfristig noch deutlich mehr.

