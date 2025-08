US-Finanzminister gibt Einblicke in Krypto-Zukunft: Bitcoin Hyper als Gamechanger

Während die Kryptoindustrie in der Vergangenheit noch von der Operation Chokepoint 2.0 in den USA belastet wurde, entwickelt sich das Land zunehmend zu einem förderlichen Standort für die digitalen Assets. Der US-Finanzminister Scott Bessent hat einige positive Äußerungen über den Krypto-Markt getätigt, die bereits die ersten Hinweise für die nächsten großen Megatrends und Coins der strategischen Krypto-Reserve der USA sein können.

US-Finanzminister bereitet goldene Krypto-Ära vor

Der US-Finanzminister Scott Bessent hat sich für eine Neuausrichtung der Kryptopolitik eingesetzt und damit wieder für Hoffnungen gesorgt. Die drei Kernpunkte sind dabei der Aufbau von dezentraler Recheninfrastruktur, die Förderung von blockchainbasierten Zahlungsnetzwerken sowie eine klare und förderliche Regulierung.

Da Unternehmen vor allem Planungssicherheit benötigen, um sich eher für etwa die Aufnahme von Darlehen zu entscheiden, kann ein solches Umfeld leichter neue Projekte anziehen. Dies ist auch die Absicht des Landes, welches nun mithilfe von dezentrale Computing und digitalen Zahlungen das Potenzial des Web3 entfesseln will.

Sektoren und Coins mit Wachstumspotenzial

Insbesondere an den US-Dollar gebundene Stablecoins sollen von der Regierung gefördert werden, da somit die Zinslast gemindert wird, indem die zunehmend ausbleibenden Anleihekäufer auch nach dem Downgrade der Ratingagenturen wieder kompensiert werden. Derzeit vergüten Stablecoins bei verschiedenen Anbietern zwischen 0,25 und 12,78 % pro Jahr, was teilweise sogar über den Zinsen von US-Staatsanleihen ist.

Bitcoin bleibt ein wichtiger Bestandteil, da er als digitaler Wertspeicher, vergleichbar mit Gold, gesehen wird. Die US-Regierung hält laut den Daten von Arkham derzeit 198.022 BTC, welche auf einen Wert von 22,58 Mrd. USD kommen. Bemerkenswert war auch die Erwähnung von "Decentralized Computing", womit sowohl das Bitcoin-Mining, aber auch Rechennetzwerke für KIs wie Render gemeint sein können.

