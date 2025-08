WEPE-Korrektur endet an starker Unterstützung vor neuem Anstieg

Nach der Expansion des Projektes auf die Solana-Blockchain und den damit verbundenen Kursanstiegen, kam der WEPE-Coin durch das allgemeine Marktumfeld unter Druck, was zu einer Korrektur führte.

Während diese Einflüsse außerhalb der Kontrolle der WEPE-Community liegen, deutet das technische Setup derzeit darauf hin, dass weitere Verluste aufgrund des bedeutenden Widerstandes beim aktuellen Kurs von 0,00008538 USD nun weniger wahrscheinlich sind.

Zudem befindet sich der RSI nicht in der überkauften Zone, was ein weiteres Signal für die Anleger ist, welche an der Seitenlinie auf ihren Einstieg warten.

Derzeit wird der WEPE-Coin von der Unterstützungszone aus dem Juni gehalten, deren Basislinie im Bereich von 0,000070 USD bestätigt wurde. Das heutige Kaufinteresse hat die solide Stellung des Coins noch einmal bestätigt, was sich auch an dem 2-Stunden-Chart erkennen lässt.

Aber auch der 50- und 100-Tage-Durchschnitt geben weiteren Optimismus bezüglich des WEPE-Coins. Zwar wurde der 50-Tage-MA durchschritten, jedoch bekommt der Token indessen am 100-Tage-MA Halt, welcher von der weißen Linie bei 0,00007970 USD repräsentiert wird.

Viele Gründe sprechen für ein WEPE-Investment

Das wachsende Interesse an Wall Street Pepe zeigt sich auch in der Entwicklung der Social-Media-Metriken. So konnte das Projekt auf X seine Anhängerschaft mittlerweile auf 55.300 Personen steigern, wobei auch viele Nutzer ihren eigenen Content erstellen.

Angezogen werden sie primär von der Mission des Projektes, welche darin liegt, die Wall Street mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Repräsentiert wird das Projekt von seiner eigenen Interpretation von Jordan Belfort von The Wolf of Wall Street.

Diese mit einem Pepe kombiniert, ergibt einen der bekanntesten Memecoins des Krypto-Marktes. Bald sollen zudem noch weitere Listungen erfolgen, die seine Reichweite sogar vergrößern und den Coin noch einmal auf neue Höhen treiben können. Somit gibt es also viele Gründe, welche die Anleger nun in den WEPE-Token treiben.

https://x.com/WEPEToken/status/1948040443318485426

Wall Street Pepe umfasst unter anderem von Nutzer erstellte Memes, Kooperationen mit anderen Web3-Communitys, eine Alpha-Chat-Trading-Gruppe mit der richtigen Nase für Gewinner (s.h. X-Beitrag) und ein zunehmendes Interesse an der nahenden NFT-Einführung. Daher verzeichnet das Projekt jetzt auch eine steigende Nachfrage.

Lassen Sie sich WEPE nun nicht entgehen, da die technischen Indikatoren ein starkes Kaufsignal geben. Daher sollte man jetzt zunehmend wieder Positionen aufbauen, während der Coin auf neue Höhen zusteuert.

Neueste Informationen über Wall Street Pepe erhalten Sie auf der offiziellen Website sowie in den sozialen Medien auf X und Telegram.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.