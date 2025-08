USA wollen strategische Rohstoffe aus Brasilien sichern

Anzeige / Werbung

Die geopolitische Landkarte der Rohstoffe verschiebt sich - und Brasilien rückt ins Zentrum des amerikanischen Interesses. Im Juni dieses Jahres haben die US-Handelskammer (U.S. Chamber of Commerce) und ihre brasilianische Schwesterorganisation AmCham Brasil einen gemeinsamen Plan vorgelegt. Ziel: ein bilaterales Abkommen über kritische und strategische Mineralien wie Seltene Erden und Niobium - beides Rohstoffe mit wachsender Bedeutung für die Energie- und Technologiesektoren.

US-Handelskammer legt mit Brasilien Fünf-Punkte-Plan vor

Der Vorschlag ist mehr als ein diplomatisches Signal. Er basiert auf fünf Säulen: strategische Aktionsplanung, geologische Kartierung, Projektfinanzierung, technologische Entwicklung sowie Nachhaltigkeit inklusive Einbindung lokaler Gemeinschaften. Grundlage sind auch die alarmierenden Prognosen der Internationalen Energieagentur (IEA): Eine bis 2040 um 500% steigende Lithium-Nachfrage, doppelte Nachfrage nach Graphit und Nickel, sowie 50-60% Zuwachs bei Kobalt und Seltenen Erden. Auch Kupfer dürfte um rund 30% gefragter werden - vor allem durch E-Mobilität und Energiespeicherlösungen.

Zollstreit führt zu Gesprächen mit Brasiliens Bergbau und US-Vertretern

Ausgerechnet ein drohender Handelskonflikt brachte frischen Wind in die Diskussion: Die USA kündigten ab August Zölle von bis zu 50% auf brasilianische Importe an. Gleichzeitig signalisierte Washington, dass man bereit sei, über ein Rohstoffabkommen zu sprechen. Gabriel Escobar, ranghöchster US-Diplomat in Brasilien, traf sich mit Vertretern der brasilianischen Bergbauindustrie und betonte die strategische Bedeutung Brasiliens als Lieferant seltener Rohstoffe - ein deutliches Zeichen, dass die Tür für Verhandlungen offensteht.

Brasiliens Bodenschätze treffen auf geopolitisches Interesse

Mit den weltweit größten Graphitreserven, den zweitgrößten Seltenen-Erden-Vorkommen und der drittgrößten Nickelbasis ist Brasilien bestens positioniert. Besonders brisant: Über 90% des weltweit geförderten Niobiums stammen aus dem Land. Die USA, auf der Suche nach Alternativen zur dominanten chinesischen Lieferkette, wittern hier eine geopolitische Chance. Ein Deal mit Brasilien könnte nicht nur Versorgungssicherheit schaffen, sondern auch Handelsbeziehungen stabilisieren.

Seltene Erden und Niobium als Schlüssel für Zukunftstechnologien

Seltene Erden sind die versteckten Helden moderner Technik - sie stecken in Windturbinen, Elektromotoren, Smartphones und sogar militärischer Ausrüstung. Niobium punktet mit Festigkeit, Korrosionsbeständigkeit und supraleitenden Eigenschaften. Eingesetzt wird es in der Luftfahrt, im Automobilbau und in Hochtechnologie-Anwendungen. Die Nachfrage ist hoch - und die Herkunft entscheidend.

Globale Player positionieren sich für den Rohstoffzugang

Im Zentrum der globalen Lieferkette stehen Konzerne wie Lynas Rare Earths (AU000000LYC6 , Australien), MP Materials (US5533681012, USA) und das brasilianische Niob-Schwergewicht CBMM - letzteres allerdings nicht börsennotiert. Investoren können jedoch über Unternehmen wie NioCorp Developments (CA6544846091, Kanada), Arafura Rare Earths (AU000000ARU5 , Australien) oder Rare Element Resources (CA75381M1023, Kanada) auf die Rohstoffwende setzen.

St. George Mining setzt auf brasilianischen Rohstoffboom

Ein Name, der jüngst auf sich aufmerksam machte, ist St George Mining (AU000000SGQ8, Australien). Das australische Explorationsunternehmen übernahm im Februar 2025 das Araxá-Projekt im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais - direkt angrenzend an CBMMs weltführende Niob-Vorkommen. Frühere Bohrungen bestätigten eine hochgradige Mineralisierung an Seltenen Erden und Niob. Aktuell laufen Entwicklungsstudien für eine wirtschaftliche Produktion. St. George positioniert sich damit genau zur rechten Zeit am rechten Ort - denn Amerikas Blick auf Brasiliens Schatzkammer wird immer intensiver.

