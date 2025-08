Buchrezension: Das Kokain der Industrie - Seltene Erden & Co.

In dieser interessanten Neuerscheinung fragen die Autoren Andreas Pietsch und Andreas Kroll:"Werden Seltene Erden & Co. zur geopolitischen Waffe?"Nun, sie sind es längst, nämlich geopolitische Waffe. Ein Beispiel: Ich erinnere mich noch sehr gut daran, dass China die Ausfuhr der strategischen Metalle Gallium und Germanium beschränkte.Diese beiden strategischen Metalle sind für mehrere Hochtechnologie-Anwendungen schlicht und einfach notwendig - und China ist da ein sehr wichtiger Anbieter.Nebenbei gesagt, damals sah ich eine gewisse feine Ironie, dass China damit auf gewisse Aktionen Deutschlands und Frankreichs reagierte, "durch die Blume", denn "Gallium" erinnert vom Namen her an Frankreich, "Germanium" natürlich an Deutschland...Doch zur Sache, Brüder und Schwestern. Es geht bei "Das Kokain um die Industrie" der beiden kompeteten Autoren Andreas Pietsch und Andreas Kroll um das Thema "Seltene Erden" und andere strategische Metalle (welche keine "Seltenen Erden" sind).Die beiden Autoren rennen bei mir offene Türen ein, wenn sie z.B. dafür plädieren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...