München (ots) -Ab heute sind für eine Woche die Straßen voll, denn ganz Deutschland hat gleichzeitig Schulferien. Und das Fernsehen reist mit, denn deutschsprachiges TV-Programm ist für viele auch im Urlaub unverzichtbar. Das ergab eine aktuelle Umfrage* des IPTV-Anbieters waipu.tv, der über 3.000 Urlauber nach ihrem Fernsehverhalten befragt hat. Mehr als die Hälfte aller Befragten möchte auch in ihren Ferien deutsches TV sehen. Auch der Empfangsweg spielt in der Auszeit eine entscheidende Rolle.Deutsches Fernsehen ist auch im Urlaub relevant44 Prozent der Befragten gaben zwar an, im Urlaub ganz auf Deutsches Fernsehen zu verzichten. Doch über die Hälfte (56 Prozent) sieht auch unterwegs deutsche TV-Inhalte. Diese nutzen sie entweder über die im Hotel oder Ferienhaus angebotene TV-Lösung (42,9 Prozent) oder digital über IPTV- und Streamingdienste wie waipu.tv oder Zattoo (12,7 Prozent). Weitere Empfangswege wie Satellit (8,9 Prozent) oder DVB-T2 (2,8 Prozent) spielen nur eine untergeordnete Rolle.Unterkunft prägt FernsehverhaltenWer Deutsches Fernsehen im Urlaub nutzt, tut das überwiegend in klassischen Unterkünften: Fast 90 Prozent dieser Gruppe wohnen entweder im Hotel (49,9 Prozent) oder in einem Ferienhaus bzw. einer Ferienwohnung (40,0 Prozent). Überraschend gering fällt der TV-Konsum unter Campern oder Kreuzfahrturlaubern aus. Lediglich 9 Prozent schauen deutsches Fernsehen auf dem Campingplatz oder Schiff.Zugang zu deutschem Fernsehen: für viele wichtigDer Wunsch nach heimischen TV-Inhalten ist für viele Urlauber groß: Über 46 Prozent halten den Zugang zu deutschem Fernsehen oder Streaming-Angeboten für wichtig oder sogar sehr wichtig. Nur 12 Prozent der Befragten sagen, dass ihnen deutsches Fernsehen im Urlaub gar nicht wichtig ist.Smart-TV und Smartphone als häufigste BegleiterAuch bei den Geräten zeigen sich klare Präferenzen: Fast jeder zweite nutzt ein Fernsehgerät (47,3 Prozent), gefolgt vom Smartphone (36,6 Prozent) und dem Tablet (32,3 Prozent). Der Laptop spielt mit gut 22 Prozent eine eher untergeordnete Rolle.Das TV-Programm ist für viele Deutsche auch im Urlaub nicht wegzudenken. Auch wenn der Hotel- oder Ferienhaus-TV bequem ist, bietet er oft nur eine geringe Auswahl an TV-Sendern. Außerdem gibt es keine Zusatzangebote und Komfort-Funktionalitäten. Daher gewinnen IPTV-Angebote wie waipu.tv zunehmend an Bedeutung. Der Urlauber benötigt nur Internet und kann sofort das Gerät im Hotel- oder Ferienhaus mit seiner heimischen TV-Lösung nutzen, inklusive allen Lieblingssendern, der eigenen Sendersortierung und -Favoriten und allen gewohnten Zusatzangeboten sowie Pause, Restart, Aufnahmen und vieles mehr.Die Kernergebnisse der Studie finden Sie im waipu.tv Pressebereich (waipu.tv/presse)Die schönsten Reiseziele jetzt mit sonnenklar.tv bei waipu.tvUnd wer noch nach Inspiration für den nächsten Urlaub sucht: Pünktlich am ersten August startete gestern sonnenklar-TV bei waipu.tv. Der Reisesender zeigt täglich traumhafte Reiseziele, exklusive Angebote und unterhaltsame Studiosendungen - für alle, die vom Sofa aus verreisen oder gleich buchen möchten.Die schönsten Reiseziele jetzt mit sonnenklar.tv bei waipu.tvUnd wer noch nach Inspiration für den nächsten Urlaub sucht: Pünktlich am ersten August startete gestern sonnenklar-TV bei waipu.tv. Der Reisesender zeigt täglich traumhafte Reiseziele, exklusive Angebote und unterhaltsame Studiosendungen - für alle, die vom Sofa aus verreisen oder gleich buchen möchten.*Basis: Repräsentative Befragung von 3.002 Personen in Deutschland, beauftragt von waipu.tv im Sommer 2025.Über waipu.tvwaipu.tv ist ein Unternehmen der EXARING AG, einer Gesellschaft für Entwicklung von IP-Entertainment-Services. waipu.tv ist die führende OPEN-IPTV Plattform in Deutschland mit rund zwei Millionen Abo-Kunden und erreicht über ein dediziertes Glasfasernetz mehr als 30 Millionen Haushalte in bester Qualität. Mit über 300 Programmen ist waipu.tv zudem Deutschlands größte TV-Plattform für HD-Fernsehen. Neben öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern stehen mehr als 70 Pay-TV-Sender sowie die waiputhek mit über 40.000 Filmen und Serien auf Abruf zur Verfügung.waipu.tv kann am TV-Gerät aber auch über alle anderen Geräte im WLAN kabellos genutzt werden. Dabei ist eine Nutzung auch auf mehreren Geräten gleichzeitig möglich. Die OPEN-IPTV Plattform bietet targetierte Werbemöglichkeiten auch im Live-TV ganz ohne Medienbruch.Die Muttergesellschaft EXARING AG wurde 2013 in München gegründet. Größter Einzelaktionär ist die freenet AG. Der Vorstand besteht aus Christoph Bellmer (Gründer und Co-CEO), Markus Härtenstein (Co-CEO) und Robert Laier (CFO).Weitere Infos unter www.waipu.tv und www.exaring.dePressekontakt:EXARING AGJasmin MittenzweiLeopoldstraße 23680807 Münchenjasmin.mittenzwei@exaring.deOriginal-Content von: waipu.tv, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165706/6089041