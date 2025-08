IBU-tec (DE000A0XYHT5) ist ein eher leiser Name an der Börse - noch. Doch wer hinter die Kulissen schaut, entdeckt ein Unternehmen, das mit strategischem Weitblick und technologischer Eigenständigkeit an einer Schlüsselstelle der Energiewende arbeitet: der Produktion von Lithium-Eisenphosphat (LFP), einem Kathodenmaterial, das bei stationären und mobilen Energiespeichern immer mehr zum Favoriten avanciert. Im exklusiven Podcast-Gespräch mit Carsten Müller erklärt CEO Jörg Leinenbach, wie sich IBU-tec von einem Dienstleister für thermische Verfahrenstechnik zu einem ernstzunehmenden Player im Batteriegeschäft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...