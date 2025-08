Stablecoins gelten als digitale Brücke zwischen der Krypto-Welt und dem traditionellen Finanzsystem - und könnten weit mehr sein als bloß ein sicheres Krypto-Zahlungsmittel. Interview mit Patrick Gruhn."Die Faszination liegt in der Effizienz: Geldtransfers in Sekunden statt Tagen", erklärt Gruhn, CEO der Plattform perpetuals.com. Doch hinter dem Versprechen stabiler Werte verbergen sich neue Risiken - vom Emittenten über die Technologie bis zur Regulierung. Besonders kritisch: das Vertrauen in die 1:1-Deckung mit Fiatwährungen. Fälle wie der Absturz von TerraUSD oder der temporäre Vertrauensverlust in USDC zeigen, wie schnell das Vertrauen kippen kann. Für Grun ist die geplante …