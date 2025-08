SFC Energy AG hat am 31. Juli 2025 eine deutliche Reduktion ihrer Finanzprognose für das gesamte Geschäftsjahr 2025 bekannt gegeben. Die revidierte Prognose sieht geringere Umsätze, ein angepasstes EBITDA und ein angepasstes EBIT vor als ursprünglich erwartet, was hauptsächlich auf makroökonomische Unsicherheiten, ungünstige Währungsentwicklungen und spezifische Projektverzögerungen zurückzuführen sei. Am Donnerstag und Freitag reagierte die Börse/die Anleger scharf auf diese Nachricht: Die Aktie von SFC Energy verzeichnete einen erheblichen Rückgang und schloss auf ihrem 52-Wochen-Tief. Die Handelsspanne ...

