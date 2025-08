© Foto: Freepik - Freepik

Der Hersteller von Hygieneartikeln und Papierprodukten Kimberly-Clark überzeugt durch sein sicheres Geschäftsmodell und eine beeindruckende Dividendenhistorie. Die Euphorie ist verflogen, jetzt dürfte wieder Sicherheit gefragt sein ... Die vergangene Handelswoche hat der zuletzt so zuversichtlichen Stimmung unter den Anlegerinnen und Anlegern einen schweren Schlag versetzt. Einerseits enttäuschte Fed-Vorsitzender Jerome Powell die Hoffnungen auf eine rasche Zinssenkung. Er möchte trotz wachsendem Widerstand auch in den eigenen Reihen an einem abwartenden Ansatz festhalten. Zum anderen fielen die am Freitag präsentierten Arbeitsmarktdaten deutlich unter den Erwartungen aus. Vor allem die …