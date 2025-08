Während Bitcoin schon am gestrigen Tage etwas schwächelte, ist nun die Fortsetzung der Korrektur erfolgt, was sich auch beim Rest des Krypto-Marktes bemerkbar gemacht hat. Worauf diese zurückzuführen ist und wie die Perspektive aussieht, erfahren Sie jetzt in diesem Artikel.

Diese hat den Krypto-Markt erschüttert

Der Krypto-Markt wurde am heutigen Tage wieder in Rot getaucht und hat 2,19 % seiner Marktkapitalisierung verloren, sodass es mittlerweile nur noch 3,69 Bio. USD sind. Derweilen ist der Fear & Greed Index wieder in der neutralen Zone. Aber auch das Handelsvolumen nahm auf 162,33 Mrd. USD um 18,15 % ab, was auf eine Risikoaversion hindeutet.

Neben den neuen Zöllen im Handelskrieg war vor allem die Eskalation des Ukrainekrieges einer der Hauptgründe. Um das Eskalationspotenzial zu verstehen, sollte man sich mit der russischen Nukleardoktrin auseinandergesetzt haben. Laut dieser gibt es verschiedene rote Linien, welche bei Überschreitung als Reaktion einen Nuklearangriff haben würden.

Dies sind etwa die Zerstörung der Krim-Brück, Angriffe auf kritische Infrastruktur wie die Atomfrühwarnsysteme, die Attentate auf den russischen Präsidenten und koordinierten Angriffe wie Mission Spider Web. Ebenso sind die unterstützenden Länder selbst ohne direkte Kriegsbeteiligung nun Nuklearziele.

In diesem Zusammenhang erwähnte der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew das Konzept der "Toten Hand", welches besagt, dass selbst bei einer Eliminierung des Oberhaupts durch einen sogenannten Enthauptungsangriff eine nukleare Antwort Russlands vorprogrammiert ist und die USA treffen wird.

Ausblick auf den Ukrainekonflikt und den Krypto-Markt

Da die USA laut Colonel McGregor nur für 8 Tage Munition und die EU für 3 Tage haben, sei Nuklearkrieg eine der letzten Optionen. Derzeit müsste der Westen laut Scott Ritter Russland gewinnen lassen oder mit Nuklearschlägen reagieren.

Da jedoch keine Seite klein beigeben will, erwarten immer mehr, dass die Eskalation unvermeidlich ist und bereits am 8. August erfolgen könnte. Strategisch wäre der Westen jetzt laut McGregor leichter besiegbar. Andererseits verweist Trumps Sohn darauf, dass sein Vater ein Interesse am Frieden hat, was Hoffnung gibt.

Trump hat derweilen Medwedew gewarnt, dass er sich mit seiner Äußerung in gefährliches Gebiet begibt, nachdem er zuvor schon Selenskyj gefragt hatte, ob er mit den Fernstreckenraketen, auch Moskau und St. Petersburg treffen könne, für die nun von Merz die Reichweitenbeschränkung aufgehoben wurde.

Zuletzt hat Trump angekündigt, zwei Atom-U-Boote nach Russland zu senden, obwohl so etwas in der Regel nicht öffentlich getan wird. Gleiches trifft auf die Belagerung von Kaliningrad zu, wo der Westen laut Berichten ebenfalls mit einem Angriff gedroht hatte. Während laut Scott Ritter die CIA im vergangenen Jahr die Gefahr für einen Nuklearkrieg bei 50 % sah, soll sie nun deutlich höher liegen.

Solange hier keine Entschärfung in Sicht ist, dürfte sich dies bis mindestens zum 8. August belastend auf den Krypto-Markt auswirken. Dann wird sich zeigen, ob es nur weitere Sanktionen oder auch eine militärische Antwort geben wird. Zumal sich das Zeitfenster für Angriffe aufgrund der Jahreszeiten langsam zu schließen beginnt und gleichzeitig dringend eine Einigung mit China erzielt werden soll, welches der Hauptkonkurrent ist.

Value-Coins bieten jetzt eine gute Chance

Während einige innovative Kryptowährungen noch nicht die Mainstreamadaption erreicht haben, gibt es auch andere Dienste, die praktisch jeden Tag benötigt werden. Zu diesen zählt die schnell wachsende Best Wallet, welche in weniger als einem Jahr schon 250.000 monatlich aktive Nutzer verbucht und die erste Auszeichnung von WalletConnect erhalten hat.

In ihr werden zahlreiche unterschiedliche DeFi-Angebote praktisch an einem Ort bereitgestellt. Somit erspart man sich die Installation unterschiedlicher Anwendungen sowie den damit verbundenen Aufwand und die Kosten, welche durch Umwege über zentrale Kryptobörsen oder Staking-Dienste anfallen.

Von der Umwandlung von Fiatwährungen in Kryptos über den Tausch digitaler Assets bis hin zum Staking werden alle wichtigen Dienste bereitgestellt. Außerdem können die Nutzer bereits über die Presales früh in die Projekte einsteigen, um auf diese Weise eine höhere Rendite zu erzielen. Ebenso sollen erweiterte Handelsmöglichkeiten, Derivate, Bankkarte und mehr offeriert werden.

Das Kernelement der Best Wallet stellt der BEST-Coin dar, welcher den vollen Funktionsumfang und die maximalen Vorteile freischaltet. Daher hat der Presale der digitalen Geldbörse mit exzellenter Sicherheit auch schon Token für umgerechnet 14,43 Mio. USD verkauft. Für weniger als 32 Stunden stehen sie noch für einen Preis in Höhe von 0,025425 USD zur Verfügung.

