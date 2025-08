© Foto: Andre M. Chang - picture alliance / ZUMAPRESS.com

Der Technologiesektor hat im zweiten Quartal 2025 ein eindrucksvolles Comeback hingelegt. Mit der Erholung der Lieferketten und dem Abflauen zollbedingter Störungen macht sich neuer Optimismus auf dem Börsenparket breit.Der S&P 500 verzeichnete eine massive Aufholjagd bei Technologiewerten. Besonders Microsoft und Nvidia erreichten neue Allzeithochs und markierten damit eine Phase, in der Marktkapitalisierung und Marktmacht kaum noch Grenzen zu kennen scheinen. "Die Unternehmen konnten sich neu ausrichten und die Anleger schauen endlich wieder auf die Fundamentaldaten", so Mark Baribeau, Head of Global Equity bei Jennison Associates. KI und Cloud treiben den Wandel Künstliche Intelligenz, …