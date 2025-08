Krypto-Markt in Rot: Das muss nun für eine Rally passieren

Neben technischen Anzeichen gibt es noch einige fundamentale Faktoren, die nun einen maßgeblichen Einfluss auf den Krypto-Markt haben. Was für einen Bullenmarkt passieren müsste und in Zukunft zu erwarten ist, erfahren Sie jetzt in diesem Beitrag.

Nähere Ankündigungen zur strategischen Krypto-Reserve der USA

Nachdem Donald Trump während seines Wahlkampfes die Krypto-Reserve angekündigt hatte, unterzeichnete dieser am 6. März dieses Jahres eine Durchsetzungsverordnung, während die Senatorin Cynthia Lummis am 11. März ihren Gesetzesentwurf für den BITCOIN Act of 2025 vorbrachte.

Laut diesem soll der Bitcoin-Bestand der Regierung über einen Zeitraum von fünf Jahren auf 1 Mio. BTC vergrößert werden. Während in die Reserve die bereits vorhandenen Bitcoins aus den Konfiszierungen im Umfang von 198.022 BTC fließen sollen, ist geplant, den Rest it steuerneutralen Maßnahmen zu akkumulieren.

Durchschnittlich müssten somit jetzt noch rund 160.000 BTC pro Jahr erworben werden. Dabei sollen die Bitcoins für die Schuldenreduktion für mindestens 20 Jahre gehalten werden, wobei es auch gesetzlich verankert werden soll, damit die nächsten Regierungen nicht einfach davon abweichen können.

https://twitter.com/RepNickBegich/status/1899494764682363136

Zuletzt hatten viele Investoren von der "Presidential Working Group on Digital Asset Markets" konkretere Pläne bezüglich der Bitcoin- und einer Krypto-Reserve erwartet, was etwas für Enttäuschungen gesorgt hat. Lummis äußerte hingegen, dass sie für das Land auch schon vor einer offiziellen Reserve weitere Bitcoins kaufen könnte.

Darüber hinaus gibt es die Krypto-Reserven der einzelnen US-Bundesstaaten, von denen sich schon rund 16 mit diesen näher auseinandergesetzt und diese teilweise verabschiedet haben.

Weitere Nachrichten über die Krypto-Reserve von vor allem der USA und anderer führender Nationen könnten sich nun unterstützend auf den Krypto-Markt auswirken. Da auch einige andere Länder ein solche überprüfen, dürfte hier in nächster Zukunft noch einiges zu erwarten sein. Bisher haben die Regierungen seit November erst rund 9.000 BTC gekauft.

Stärkere institutionelle Beteiligung

Wesentlich stärker ist die Adoption der Kryptowährungen bei den Unternehmen vorangeschritten, wobei zuletzt immer mehr Bitcoin-Treasury-Aktien entstanden sind. Mittlerweile gibt es bereits 162 öffentliche Unternehmen, welche einen Anteil ihrer Assets in Bitcoin verwahren oder sich sogar vollständig auf eine Akkumulationsstrategie konzentriert haben.

Während sie am 4. November noch auf 457.542 BTC kamen, sind es derzeit 1.045.436 BTC. Noch haben sie keinerlei Bitcoins verkauft, dennoch war zuletzt eine Verlangsamung der Akkumulationsgeschwindigkeit feststellbar. Sofern hier wieder verstärkte Käufe gemeldet werden, ist dies außerordentlich bullisch für Bitcoin.

Bitcoin Bestände | Quelle: Bitcoin Treasuries

Somit habe die öffentlichen Unternehmen ungefähr so viel Bitcoins gekauft, wie es bei den Bitcoin-Spot-ETFs der Fall war, welche sich von 1.173.308 BTC auf 1.468.444 BTC gesteigert haben. Wie auch die Unternehmenskäufe zählen die ETF-Flüsse zu den wichtigsten Faktoren.

Derweilen investiert auch die Wall Street verstärkt in die Kryptoindustrie, was sich in der Regel erst mit einer Verzögerung positiv bei den verschiedenen Metriken der Blockchains bemerkbar machen sollte.

Geringere Zölle und Inflation sowie frühe Zinssenkung in den USA

Ein weiteres dominantes Thema für den Krypto-Markt stellt derzeit der Handelskrieg dar, wobei die USA die Zölle für viele Länder auf historische Niveaus erhöht haben. So beträgt die effektive Zollrate seit dem 1. August 17 bis 18 %, was laut Einschätzung von beispielsweise Bob Elliott von ehemals Bridgewater Associates noch zu Inflation, geringerem Konsum und späteren Zinssenkungen führen kann. Somit würden sich die Zinssenkungen verzögern, während gegenteilige Nachrichten außerordentlich bullisch wären.

Geopolitische Deeskalation

Während geopolitische Ereignisse wie Kriege oder aber auch die Zölle des Handelskrieges den Krypto-Markt in der Vergangenheit zumindest kurzfristig immer wieder erschüttert haben, kann eine Lösung solcher Konflikte wiederum die Sorgen verringern und den Optimismus steigern.

Zuletzt wurde die Kryptoindustrie aufgrund der Deadline von Donald Trump für den russischen Präsidenten belastet, welche schon am 8. August enden wird. Während Sanktionen bereits angedeutet wurden, erwarten manchen Militärstrategen, dass es aufgrund zahlreicher Faktoren auch zu einer Ausweitung des Konfliktes auf andere Nationen kommen kann.

https://twitter.com/DonaldJTrumpJr/status/1951320671516070121

Andererseits verwies Donald Trump Jr. darauf, dass sich sein Vater dazu verpflichtet hätte, die Kriege zu beenden. Dies hatte er auch während seines Wahlkampfes versprochen, wobei er den Ukrainekrieg schon vor seinem Amtsantritt und später 24 Stunden danach beenden wollte. Da er deshalb unter Druck gerät, könnte somit eine Einigung näher rücken.

Technologische Innovationen

Technologische Innovationen können ebenfalls die Rally neu entfachen, wie es bei dem neuen ERC-20-Tokenstandard von Ethereum und dem ICO-Boom oder zuletzt mit den Launchpads der Fall war. Ebenso befindet sich nun für BTC mit Bitcoin Hyper eine bedeutende Erweiterung in der Entwicklung, die dessen technologische Limitierungen überwinden soll.

Der Durchbruch ist dem Projekt mit der Bridge gelungen, welche Assets zwischen der Bitcoin-Basisschicht sowie der Skalierungs- und Funktionsebene übertragt. So können Interessierte ihre Coins einfach auf der L1 sperren und erhalten dann auf der L2 dieselbe Menge an gewrappten Bitcoins, die beim Verlassen wieder umgewandelt werden können.

Auf diese Weise wird Bitcoin mit Solana verbunden, womit eine hohe Sicherheit und Liquidität auf eine hervorragende Kosteneffizienz, Skalierbarkeit und Bandbreite treffen. Somit lässt sich BTC sofort und mit Gebühren von fast 0 USD übertragen. Noch viel wichtiger ist, dass über die Bandbreite auch zahlreichen weiteren Kryptosektoren Platz geboten wird.

Bitcoin wird damit nicht nur zu einer im Alltag wirklich nützlichen Kryptowährung. Zudem lässt er sich für mehr als nur einen Wertspeicher nutzen. Stattdessen können mit ihm beispielsweise DeFi-Kredite für passive Einkommen genutzt oder aber Inhalte in anderen Apps wie beispielsweise Spielen gezahlt werden. Ebenso wird BTC somit für die Tokenisierung gerüstet.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.