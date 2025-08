Bitcoin unter Druck - Droht der Absturz auf 106.000 US-Dollar?

Bitcoin kämpft weiter mit der Schwäche und zeigt klassische bärische Signale. Nach dem kurzen Ausflug über die 120.000 US-Dollar-Marke ist der Kurs wieder deutlich darunter gefallen. Während Bitcoin und Ethereum unter Druck stehen, entwickeln sich innovative Projekte wie Bitcoin Hyper entgegen dem Trend und erreichen neue Meilensteine in ihrem Presale.

Bitcoin Korrektur setzt sich fort - CME-Gap unterschritten

Bitcoin kämpft weiter mit der Schwäche. Nach dem kurzen Ausflug über die 120.000 ist der Kurs wieder deutlich darunter gefallen. Die CME-Gap bei rund 114.000 wurde nicht nur geschlossen, sondern auch klar unterschritten. Aktuell testet BTC diesen Bereich von unten - klassisches bärisches Verhalten. Solange 114.350 nicht zurückerobert wird, bleibt das Risiko einer Fortsetzung nach unten bestehen.

Auf dem 4-Stunden-Chart zeichnet sich eine abwärts gerichtete Formation ab. Eine kurzfristige Erholung ist zwar denkbar, aber erst ein Wochenclose über 116.400 würde wieder bullische Hoffnung machen. Sollte das nicht gelingen, könnte der Markt in Richtung 110.000 bis 106.000 durchrutschen. Viele erinnern sich jetzt an das Jahr 2021. Auch damals hatte sich nach einem ersten Hoch ein "Rounding Top" gebildet, das wie eine gesunde Konsolidierung aussah - bis der Kurs dann deutlich einknickte. Dazu kommen schwache Impulse aus den traditionellen Märkten.

Ethereum verliert wichtige Unterstützungen

Auch Ethereum rutscht weiter ab. Der wichtige Support bei 3.560 wurde aufgegeben, ein klarer Retest ist gescheitert. Die mutmaßliche Bullflag wurde nach unten durchbrochen - das Setup sieht nicht mehr stabil aus. Nächste potenzielle Haltezonen liegen bei 3.400 bis 3.300, aber auch hier gibt's wenig historische Preisaktivität.

Wenn Bitcoin weiter abrutscht, wird Ethereum wahrscheinlich sogar stärker verlieren. Die ETH/BTC-Ratio hatte sich zuletzt gut entwickelt, aber das könnte sich jetzt schnell wieder drehen. Der RSI deutet auf mehreren Zeiteinheiten auf Überhitzung hin - keine gute Ausgangslage für Long-Positionen. Solange sich ETH unter 3.700 bewegt, bleibt das Bild klar bärisch. Und selbst wenn noch mal ein kleiner Pump kommt, könnte es sich nur um eine korrektive Bewegung handeln - keine echte Umkehr.

Bitcoin Hyper Presale überschreitet 6,5 Millionen US-Dollar

Dennoch zeigt sich aktuell wieder: Kein Schatten ohne Sonne. Einige Projekte halten sich deutlich besser als Bitcoin, so konnte XRP in den letzten 24 Stunden um 2 Prozent steigern. Auch die Layer 2 Lösung Bitcoin Hyper ($HYPER) hat die Woche die 6 Millionen US-Dollar Marke überschritten und steuert schon auf die nächsten großen Meilensteine zu - aktuell steht der Presale schon bei 6,5 Millionen.

Was Bitcoin Hyper besonders macht: Es ist das erste Projekt, das die Solana Virtual Machine (SVM) mit dem Bitcoin-Netzwerk verbindet. Dadurch entsteht eine Layer-2-Lösung, die Bitcoin um echte Utility erweitert - mit schnellem Settlement, günstigen Transaktionen und neuen Anwendungsmöglichkeiten. Der native Token HYPER treibt das System an: Ob Gaming, DeFi oder Payment - alles läuft über ihn. Der aktuelle Presale-Preis liegt bei 0,0125 US-Dollar - allerdings nur noch wenige Stunden, bevor die nächste Preisstufe greift. Wenn Bitcoin im August noch mal durchzieht, könnte genau so ein Projekt wie Bitcoin Hyper für starke Moves im Altcoin-Segment sorgen.

