Unterbewertete Kryptowährungen mit Potenzial - Diese Token haben 2025 noch nicht abgehoben

Während viele Kryptowährungen im bisherigen Jahresverlauf bereits starke Kursgewinne verzeichnet haben, gibt es auch noch einige vielversprechende Projekte, die 2025 bislang noch keine große Rallye erlebt haben. Gerade für Anleger auf der Suche nach günstigen Einstiegschancen könnten diese Coins jetzt besonders interessant sein. Im Folgenden geht es um zwei Coins mit erheblichem Wachstumspotenzial.

PUMP Token zeigt erste Erholungszeichen nach massiver Korrektur

Um eine besonders günstige Kryptowährung handelt es sich heute unter anderem bei PUMP. Das ist die Kryptowährung der Coin-Launch-Plattform Pump.fun, die erst am 12. Juli auf CoinMarketCap gelistet wurde. Nach einer kurzen, auf den Launch folgenden Rallye auf 0,012 $ korrigierte der Coin in den letzten Wochen kontinuierlich und fiel auf Tiefststände von zwischenzeitlich nur noch 0,0022 $ zurück.

Nun hat Pump.fun jedoch ein Buyback-Programm angekündigt, durch das die Einnahmen, welche auf der Plattform generiert werden, zum Großteil darauf verwendet werden sollen, PUMP-Coins vom Markt zurückzukaufen und damit den Preis zu stabilisieren. Die Maßnahmen haben bereits angefangen, Wirkung zu zeigen. Von den Tiefstständen schoss der Kurs von PUMP zwischenzeitlich bereits wieder über 0,003 $ in die Höhe. Durch die Korrektur des Marktes in den letzten Tagen ist der Kurs jedoch wieder auf 0,0025 $ zurückgefallen. Falls der Coin vom aktuellen Kurs, gestützt durch das Buyback-Programm eine Recovery-Rallye initiieren kann, würde sich aktuell noch ein verhältnismäßig günstiger Einstieg in diese junge Kryptowährung bieten.

Bitcoin Hyper HYPER Token - Presale für innovative Bitcoin L2-Lösung

Eine weitere günstige Kryptowährung ist heute auch HYPER. Im Gegensatz zu dem eben thematisierten Token PUMP befindet sich dieser Coin sogar noch vor seinem ersten Börsenlisting. Der Grund, warum er hier dennoch aufgeführt wird, ist, dass der Kauf über die offizielle Webseite des dahinter stehenden Projektes Bitcoin Hyper bereits via Presale möglich ist. Im Rahmen dieses Vorverkaufs haben Anleger also die Gelegenheit, so früh und so günstig wie möglich in HYPER zu investieren und sich einen frühen Einstieg zu sichern.

Bis jetzt flossen nämlich bereits über 6,5 Millionen $ Investitionen von interessierten Anlegern in den Presale. Der Coin kann hier aktuell noch zum Kurs von 0,0125 $ gekauft werden. Das immense Interesse geht vor allem darauf zurück, dass die Entwickler ein ambitioniertes Ziel verfolgen: die Entwicklung der ersten funktionsfähigen L2-Lösung für Bitcoin. Aus diesem Grund setzen die Entwickler von Bitcoin Hyper auf die Solana Virtual Machine als Basis ihrer L2-Lösung Bitcoin Hyper. Somit sollen durch Bitcoin Hyper wieder schnelle und günstige Bitcoin-Transaktionen möglich sein, was BTC ganz neue Use Cases eröffnen könnte.

