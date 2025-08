XRP zeigt Widerstandsfähigkeit - SEC-Rahmenwerk könnte neue Chancen eröffnen

Während der Kryptomarkt weiterhin von Volatilität geprägt ist und viele digitale Assets unter Druck stehen, erweist sich XRP als bemerkenswert stabil. Gleichzeitig könnten regulatorische Entwicklungen in den USA dem Ripple-Token neue Möglichkeiten eröffnen, während innovative Trading-Lösungen wie der Snorter Bot das Interesse der Investoren wecken.

XRP bleibt stabil während Markt-Turbulenzen

Während große Teile des Kryptomarkts weiter unter Druck stehen, zeigt sich XRP stabiler als viele andere Altcoins. Nach einer Korrektur von Bitcoin unter 113.000 US-Dollar und Ethereum unter 3.500 US-Dollar verloren auch Solana, Dogecoin, Chainlink, Bitcoin Cash und Hedera zwischen 3 und 4 Prozent an Wert. Besonders stark traf es ENA mit minus 7 Prozent sowie Pi Network, dessen Coin ein neues Allzeittief markierte.

Im Gegensatz dazu konnten sich XRP und Litecoin leicht im Plus behaupten. Toncoin legte sogar um über 3,5 Prozent auf fast 3,60 US-Dollar zu. Die gesamte Marktkapitalisierung fiel auf 3,75 Billionen US-Dollar - ein Rückgang von 250 Milliarden innerhalb weniger Tage. Doch gerade bei XRP richtet sich der Blick nun wieder nach vorne, denn regulatorisch könnte sich Entscheidendes tun.

SEC könnte XRP-ETF den Weg ebnen

Laut einem aktuellen Beitrag von "SMQKE" auf X könnte die US-Börsenaufsicht SEC innerhalb der nächsten drei Wochen über ein neues Rahmenwerk für Krypto-ETFs entscheiden. Dieses soll es ermöglichen, bestimmte ETFs ohne den langwierigen 19b-4-Prozess zuzulassen. Bislang mussten Emittenten für jede neue Genehmigung bis zu 240 Tage einplanen. Künftig könnten genehmigungsfähige Produkte in nur rund 75 Tagen auf den Markt kommen.

Voraussetzung ist unter anderem eine mindestens sechsmonatige Futures-Handelshistorie auf einer regulierten US-Derivateplattform - ein Kriterium, das XRP erfüllt. Damit wäre der Weg für einen XRP-ETF geebnet, sobald der neue Prozess in Kraft tritt. Die SEC hatte bereits in den letzten Wochen gezeigt, dass sie offen für effizientere Strukturen im Krypto-ETF-Bereich ist. Erst vor wenigen Tagen wurden In-Kind-Mechanismen für ETFs genehmigt und am 31. Juli veröffentlichte die Behörde eine neue Roadmap zur Integration tokenisierter Finanzprodukte.

Snorter Bot Token im Presale - Trading-Automatisierung auf Solana

Während viele Investoren eine Altcoin Rally am Horizont sehen, steigt auch das Interesse an innovativen Projekten wie dem Snorter Trading-Bot mit seinem nativen SNORT-Token. Der Trading-Bot scannt Launchpads wie Pump.fun, LetsBonk und andere automatisch nach frischen Listings mit Potenzial auf Vervielfachungen. Die Besonderheit: Der Bot agiert auf Solana - was schnelle, kostengünstige Transaktionen ermöglicht - und bringt Features wie MEV- und Honeypot-Schutz, Copytrading sowie das sogenannte Fast Sniper Modul mit.

Der Fast Sniper analysiert in Echtzeit Mempool- und DEX-Daten, erkennt Liquiditätspools, sobald sie entstehen, und platziert Orders innerhalb von Millisekunden. Zentraler Bestandteil des Systems ist der SNORT Token, der Zugang zu Premium-Funktionen gewährt, die Trading-Gebühr auf 0,85 Prozent reduziert und in Zukunft Governance-Rechte sowie Belohnungen ermöglichen soll. Der Presale von Snorter Bot Token läuft derzeit noch, mit einem Preis von 0,1001 US-Dollar pro Token - auch das Staking mit einer APY von 159 Prozent könnte interessant sein.

Direkt zur Snorter Bot Token Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.