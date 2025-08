Forscher:innen haben in der protoplanetaren Scheibe um den Sternenvorläufer V883 Orionis komplexe organische Vorstufen der Bausteine des Lebens entdeckt. Das stützt die These, dass der Ausgangspunkt des Lebens weit vor der Entstehung der Erde liegt. Derzeit geht die Forschung davon aus, dass sich das Leben auf der Erde vor über 3,5 Milliarden Jahren in sogenannten Schwarzen Rauchern in der Tiefsee gebildet haben dürfte. Dies allerdings erst als Schlusspunkt ...

