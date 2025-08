Aufgrund der Arbeitsmarktdaten, der Revisionen, der Zölle und der geopolitischen Eskalation Trumps ist es zu einer Korrektur von Bitcoin und den anderen Kryptowährungen gekommen. Bald gibt es jedoch einige bemerkenswerte Entwicklungen für die Kryptoindustrie, auf welche sich die Anleger laut einem Krypto-Experten freuen können. Erfahren Sie jetzt mehr in diesem Beitrag.

Immer mehr Menschen werden aus dem System aussteigen

Der bekannte Krypto-Experte Max Keiser ist in der Vergangenheit durch seine provokativen Prognosen schon mehrfach aufgefallen, von denen sich einige wie die positive Entwicklung des Bitcoin-Preises bewahrheitet haben, wobei er BTC bereits seit dem Jahr 2010 und einem Preis von rund 5 USD unterstützt.

Schon immer war Keiser als einer der größten Bitcoin-Maximalisten bekannt. So berichtete er etwa in seinem Keiser Report zwischen 2011 und 2013 davon, dass BTC eines Tages das Fiat-Geldsystem zerstören wird. Dies führt er darauf zurück, dass es sich bei Bitcoin um die ultimative Form des Geldes handeln würde.

https://twitter.com/pete_rizzo_/status/1951690709318463540

Bis zum Ende des Jahres geht Keiser noch von einem Bitcoin-Preis in Höhe von 220.000 USD aus, wobei er die Marke von 200.000 als sozialen Umbruchmoment erachtet. Ab dann würden mehr als 500 Mio. Menschen das traditionelle Bankensystem und die Staatsbindung verlassen sowie sich stattdessen für Bitcoin entscheiden.

Weiter noch rechnet Keiser damit, dass sich BTC künftig sogar noch stärker etablieren und zu einem neuen Standard werden wird, was er vor allem auf die inhärenten Nachteile der inflationären Fiatwährungen zurückführt, weswegen auch der deflationäre Bitcoin erschaffen wurde.

Jetzt Bitcoin-Infrastruktur-Upgrade entdecken!

Bitcoin kann zur nächsten Weltleitwährung werden

Ab einem Bitcoin-Preis in Höhe von 300.000 USD erwartet Keiser, dass BTC das Ende des US-Dollar-Systems einläuten wird. Dann würde BTC auch nicht mehr in Dollar, sondern in Gold angegeben werden. Zudem rechnet er damit, dass BTC die nächste globale Reservewährung wird und somit den US-Dollar ersetzt.

Innerhalb der nächsten fünf Jahre soll Bitcoin noch bis auf 850.000 USD steigen, was der Krypto-Experte primär auf die institutionelle Adoption und die zunehmende Rolle als digitales Gold zurückführt. Künftig soll sogar eine Marktkapitalisierung von 300 Bio. USD erreicht werden.

Er erwartet sogar, dass Bitcoin für die nächsten 500 Jahre die Weltwirtschaft dominieren wird. Ähnlich äußerte sich der BlackRock-Geschäftsführer Larry Fink, nach dessen Einschätzung BTC die nächste Weltreservewährung werden könnte.

https://twitter.com/maxkeiser/status/1944747884810801500

In diesem Zusammenhang würde die Ära der Staaten und Zentralbanken laut Keiser zu Ende gehen. Stattdessen würde sich laut ihm eine globale Stammesgemeinschaft von Millionen von Menschen um Bitcoin scharen.

Keiser führte diesen Punkt sogar noch weiter aus und rechnet damit, dass Bitcoin zu einer Spaltung der Gesellschaft führen könnte - zwischen denen ohne und denen mit BTC. Dabei würden die mit der Kryptowährung im Himmel leben, während sich die anderen in der Hölle befinden.

Jetzt in leistungsfähigeres Bitcoin-Ökosystem investieren!

Ist die Prognose des Krypto-Experten realistisch?

Max Keiser hat wie in der Vergangenheit eine gewagte Prognose aufgestellt. Für viele mag sie heute noch wie eine Utopie klingen, jedoch war Bitcoin das schon von Anfang an und konnte mittlerweile eine Marktkapitalisierung von 2,24 Bio. USD erreichen und zu einem der wertvollsten Assets der Welt werden.

Früher wurden noch gedeckte Währungen verwendet, die vor allem Gold, aber auch Silber und andere Rohstoffe als Sicherheiten nutzten. Derweilen sind die Banknoten durch nichts mehr gesichert, was zu dem kaputten Finanzsystem, den hohen Schulden und der großen Vermögensungleichheit geführt hat.

Da viele abgehängte Bürger die Schuld für ihre finanzielle Lage in dem alten Finanzsystem zu erkennen meinen, werden sie möglicherweise nicht noch einmal eine so inflationäre Währung akzeptieren, zumindest nicht am Beginn eines neuen Finanzsystems. Dennoch verteidigen die USA auch die Macht des US-Dollars, wie nun mit den Stablecoins.

Darüber hinaus entwickeln die BRICS-Nationen ihre eigene Währung, die als Alternative zu dem US-Dollar in Position gebracht werden soll. Zudem betrachten einige den Yuan als potenziellen Nachfolger des Greenbacks. Langfristig dürften die Bürger jedoch stärker dezentralen Kryptos vertrauen, wobei die Frage bleibt, wie viel Macht die Regierungen wirklich aus der Hand geben.

Generell sollten Sie Ihre Coins wie mit der Best Wallet eigenständig verwahren. Schließlich behalten Sie nur auf diese Weise die wirkliche Kontrolle über Ihr Vermögen. Zudem bietet das digitale Portemonnaie einige fortschrittliche Funktionen, die es bei anderen Anbietern nicht zu finden gibt. Daher bezeichnen sie einige auch als das Schweizer Taschenmesser der Wallets.

Unter anderem umfasst die Best Wallet On-/Off-Ramping, Swaps, Presales, Staking, Bankkarte, NFT-Galerie, Derivatehandeln, Sparplan, fortschrittliche Trading-Tools und einiges mehr.

Somit müssen die Nutzer praktisch so gut wie nie die Anwendung verlassen und können gleichzeitig von den zahlreichen Schutzverfahren sowie der erstklassigen Infrastruktur mit über 330 DeFi-Protokollen, 30 Bridges, 100 Fiatwährungen und 60 Blockchains profitieren.

Jetzt Best Wallet entdecken!

