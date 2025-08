Was für eine Woche das war! Inklusive Gewinnmitnahmen bei österreichischen Aktien am Freitag. Beruhigt habe ich mich mit der einen oder anderen Tasse Kamillentee. Mein Tipp: Trink ihn am Abend, oder zu Mittag als Camilla on the rocks! Dealbreaker Der Handelsdeal zwischen Europa und den USA sorgte gleich zu Beginn der Woche für einen Aufschrei. Die Frage ist: Haben wir uns das verdient? Hier habe ich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...