Es gibt gute Nachrichten, denn die EU und die USA haben sich auf einen Zoll-Deal geeinigt (naja, auf die Eckpunkte, denn die Details werden erst noch ausverhandelt). Die schlechte Nachricht ist, dass Europa 15 % an Zöllen für Exporte in die USA zahlen muss, während US-Waren zollfrei nach Europa fließen können. So sieht es zumindest grob vereinfacht aus.Europa hat sich also der amerikanischen Übermacht gebeugt und das, obwohl wir mit 450 Millionen Einwohnern und unserer gewaltigen Wirtschaftskraft keinesfalls zweitklassig sind. Oder eben doch. Denn wir machen viel zu wenig aus unseren Möglichkeiten ...

