Carsten Stork: Platin-Future unter Druck - technischer Rücksetzer nach steiler Rally

Anzeige / Werbung Rohstoff-Profi Carsten Stork analysiert den aktuellen Platin-Markt Der Platin-Future an der US-CME geriet in der vergangenen Handelswoche deutlich unter Druck und verlor auf Wochensicht -7,16%. Nachdem das Edelmetall zur Monatsmitte noch oberhalb von 1.430?USD je Unze notierte, rutschte der Kurs bis Freitag zeitweise auf ein Vierwochentief bei 1.284,50?USD ab. Erst im späten Freitagshandel, begünstigt durch schwache US-Arbeitsmarktdaten und die wachsende Zinssenkungsfantasie, setzte eine technische Erholung ein, die den Kontrakt kurzfristig bis auf 1.330,80?USD ansteigen ließ. Die Schwächephase ist vor allem als technische Korrektur nach einem extrem starken ersten Halbjahr zu werten: Von Januar bis Juni hatte Platin um rund +49% zugelegt, allein im zweiten Quartal betrug das Plus mehr als +30%. Der steile Anstieg lockte zahlreiche Momentum-Käufer an - entsprechend dynamisch fielen nun Gewinnmitnahmen aus, als klare neue Impulse ausblieben. Auch der starke US-Dollar und die jüngste Korrektur bei Gold und Silber wirkten belastend. Übrigens: Mein Kollege Dr. Dennis Riedl hat mal wieder einen neuen kostenlosen Report für Sie erstellt. Wenn Sie diesen heißen Börse-Sommer einigermaßen entspannt überstehen wollen, müssen Sie sich die "3 Coolen Sommer-Aktien" unbedingt ansehen. Einfach hier kostenlos herunterladen. Fundamental bleibt das Umfeld allerdings konstruktiv: Die Nachfrage aus dem Automobilsektor (insbesondere im Bereich Hybridfahrzeuge), aus der industriellen Katalysatortechnik sowie zunehmend aus dem Bereich Wasserstoff-Brennstoffzellen bleibt hoch. Angebotsseitig bleiben Südafrika und Russland als Schlüsselproduzenten weiterhin risikobehaftet - Produktionsausfälle können jederzeit für Preisschübe sorgen, auch wenn in der letzten Woche keine neuen Störungen vermeldet wurden. Ein Blick auf die Positionierungsdaten (COT) zeigt ebenfalls, dass die jüngste Schwäche bislang keine Panik auslöste: Das Managed Money hält weiterhin rund 20.200 Netto-Long-Kontrakte - ein vergleichsweise hoher Stand, der auf ein anhaltendes strategisches Interesse institutioneller Investoren hinweist. Eine abrupte Kapitulation der Long-Seite ist bisher nicht zu erkennen. Auch saisonal stimmt das Bild: Historisch tendiert Platin zwischen Mitte August und Ende September häufig wieder fester. Die aktuelle Schwächephase könnte also in eine Phase erneuter Stärke übergehen - sofern der Bereich um 1.280?USD hält und makroökonomische Rückenwinde (z.B. durch eine Fed-Wende) zunehmen. FAZIT Der kräftige Rücksetzer im Platin-Future ist als technische Korrektur nach einem außergewöhnlich starken ersten Halbjahr zu interpretieren. Die strukturelle Nachfrage bleibt intakt, das Sentiment ist trotz der Korrektur stabil, und saisonal beginnt bald eine statistisch freundliche Phase. Solange der Markt über der Unterstützung bei 1.270-1.280?USD bleibt, ist eine Wiederaufnahme des Aufwärtstrends im Spätsommer wahrscheinlich. Für Trader mit mittelfristigem Horizont kann die aktuelle Schwächephase somit eine attraktive Einstiegschance bieten. Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002876395

