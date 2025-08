Carsten Stork: Öl - Zwischen Aufschwung und Abverkauf - politische Risiken als Chance?

Anzeige / Werbung

Rohstoff-Profi Carsten Stork analysiert den Ölpreis

Der WTI Crude Oil Future zeigte in der vergangenen Woche ein extrem dynamisches Kursverhalten: Von einem Wochenstart bei rund 65 US-Dollar je Barrel stieg der September-Kontrakt zunächst zügig bis auf ein Wochenhoch über 70?USD - nur um am Donnerstag und Freitag unter starkem Abgabedruck wieder auf 67,26?USD zurückzufallen. Trotz des Rücksetzers ergibt sich damit auf Wochensicht ein respektables Plus von +3,27%. Doch die Kräfteverhältnisse am Ölmarkt bleiben fragil - getrieben von geopolitischen Spannungen, makroökonomischen Sorgen und politischen Eingriffen.

Der Anstieg zur Wochenmitte war geprägt von anhaltenden Sorgen über potenzielle Angebotsengpässe: Die Drohung von Präsident Trump, binnen zehn Tagen neue Sekundärsanktionen gegen russische Ölexporteure zu verhängen, ließ Spekulationen über globale Lieferausfälle aufkommen. Gleichzeitig sorgen neue EU-Sanktionen, OPEC+-Warnungen vor knapper Spare Capacity sowie Produktionsausfälle im Irak weiterhin für einen fundamental angespannten Angebotsausblick.