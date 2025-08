München (ots) -Es gibt sie: die guten Nachrichten, die positiven Veränderungen und Aufwärtstrends für Kinder und Familien. In einer Welt, die oft reflexartig auf das Negative schaut, berichten die SOS-Kinderdörfer in den Good News über das, was uns aufrichtet.Die Berufschancen von 23.000 jungen Erwachsenen in 48 Ländern haben sich mit Hilfe der globalen Initiative "YouthCan!" verbessert. 22 Prozent der Jugendlichen fanden noch im Jahr ihrer Programmteilnahme einen Job.Die Beschäftigungsinitiative YouthCan! ist 2017 von den SOS-Kinderdörfern ins Leben gerufen worden und hat zum Ziel, benachteiligte junge Menschen besser auf die Arbeitswelt vorzubereiten. Derzeit haben weltweit 256 Millionen junge Erwachsene zwischen 15 und 24 Jahren keinen Zugang zu Bildung oder Ausbildung und auch sonst keinen Job. In Ländern mit niedrigem Einkommen gehen durchschnittlich nur 20 Prozent der Jugendlichen einer regelmäßig bezahlten Arbeit nach, die einen Anspruch auf Sozialleistungen garantiert.YouthCan! unterstützt insbesondere Jugendliche, die ohne elterliche Fürsorge aufwachsen. Sie haben deutlich schlechtere Berufschancen, als solche, die über ein familiäres Netzwerk verfügen. Zudem wird auch denen geholfen, die Gefahr laufen, die elterliche Fürsorge zu verlieren, zum Beispiel, weil ihre Familien von Armut betroffen sind.Youth Can! kooperiert mit Unternehmen auf der ganzen Welt. Ehrenamtlich führen rund 2000 Mitarbeitende dieser Unternehmen mit den jungen Leuten Ausbildungs- und Mentorenprogramme durch. Mit 47 Prozent ist der Anteil der Teilnehmenden aus Ost- und Südafrika am größten, 21 Prozent der Jugendlichen stammen aus Lateinamerika, hinzukommen etwa Teilnehmende aus West- und Zentralafrika und Asien. Über die digitale YouthCan!-Plattform können die jungen Menschen, unabhängig von ihrem Wohnort, an Schulungsprogrammen teilnehmen und sich weltweit vernetzen. Im Rahmen der Programme erlernen sie soziale und methodische Schlüsselkompetenzen, durchlaufen Bewerbungstrainings und Praktika und werden im Unternehmertum gefördert.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Boris BreyerPressesprecher SOS-Kinderdörfer weltweitTel.: 0160 - 984 723 45E-Mail: boris.breyer@sos-kd.orgwww.sos-kinderdoerfer.deOriginal-Content von: SOS-Kinderdörfer weltweit Hermann-Gmeiner-Fonds Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/1658/6089258