Wochenausblick - Konjunktur- und Quartalszahlen im Fokus

Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Diese Woche erwartet uns eine Menge spannender Quartalszahlen und Konjunkturdaten. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Die Woche startet mit der Reaktion auf die Quartalszahlen von Berkshire Hathaway, die am Wochenende veröffentlicht werden. Am Montag schließt sich Palantir mit seinen Quartalszahlen an. Das Unternehmen gilt als hochinnovativ und kann den aktuellen Boom um das Thema KI gut für sich nutzen. Insofern wird interessant, ob dieser Trend beibehalten wird oder kippt. Aus den USA erreichen uns die Auftragseingänge in die Industrie. Sie könnten einen Einblick in den Erfolg der Zölle geben, da es unter anderem auch deren Ziel war, die Industrie in den USA zu stärken.















Dienstag:



Am Dienstag werden Daten aus zwei sehr unterschiedlichsten Branchen erwartet - Öl und Halbleiter. Einerseits berichtet Saudi Aramco über sein vergangenes Quartal. Saudi Aramco ist derzeit der weltweit größte Ölförderer, doch seine Aktie schwächelte in diesem Jahr mit einem Verlust von bisher 13 Prozent. Andererseits veröffentlicht der Halbleiterhersteller AMD seine Zahlen. Anders als Aramco hatte die AMD Aktie eine gute erste Jahreshälfte. Die Ergebnisse von AMD könnten großen Einfluss auf die Entwicklung anderer Unternehmen der gleichen Branche haben. Abseits von der Börse erreichen uns ebenfalls Daten zum Erzeugerpreisindex aus der Eurozone. Sie geben an, wie teuer die Produktion in Europa ist. Somit beeinflussen sie einerseits die Kosten der Unternehmen und andererseits auch die Preise, die an die Verbraucher weitergereicht werden.











Mittwoch:



Der Mittwoch wird besonders durch amerikanische Traditionsunternehmen dominiert. Costco, McDonald's, Disney legen alle ihre Bücher offen. Alle Unternehmen haben die gleiche Kundengruppe: den durchschnittlichen Bürger. Somit könnten die Quartalszahlen das Kaufverhalten der breiten Bevölkerung relativ genau widerspiegeln. Ebenfalls veröffentlicht Novo Nordisk seine Quartalszahlen. Erst kürzlich senkte das Unternehmen seine Erwartungen, woraufhin die Aktie innerhalb eines einzigen Tages ein Viertel ihres Werts verlor. Inwiefern die Aktie auf die tatsächlichen Quartalsergebnisse reagieren wird, bleibt spannend. Außerdem werden die Einzelhandelsumsätze der Eurozone veröffentlicht.















Donnerstag:



Der Donnerstag zeigt sich als besonders bedeutungsvoll für makroökonomische Daten. Deutschland und China veröffentlichen die Daten zu ihrer Handelsbilanz. Das ist gerade deshalb so wichtig, da beide Länder Platz 1 und 3 der weltweit größten Exporteure sind. Die Daten geben tiefe Einblicke in die Auswirkungen des Liberation Day, da insbesondere Exporte von Zöllen betroffen sind. Zusätzlich erfolgt der Zinsentscheid im Vereinigten Königreich. Weiterhin veröffentlichen drei deutsche Giganten ihre Quartalszahlen. Mit dem Trio aus Siemens, Deutsche Telekom und Allianz wird den Anlegern nicht langweilig, denn gemeinsam machen sie etwa 28 Prozent des DAX® aus. Auch der amerikanische Pharmakonzern Eli Lilly wird seine Bücher offenlegen.















Freitag:



Im Vergleich zum Donnerstag geschieht am Freitag wesentlich weniger. Doch weniger ist mehr. Denn diejenigen Daten, die veröffentlicht werden, sind umso bedeutungsvoller. Zum einen wird der Verbraucherpreisindex in China veröffentlicht. Das Land gilt seit längerem als Schwellenland. Aus diesem Grund ist es immer wertvoll, einen genaueren Blick auf wirtschaftliche Daten wie den VPI zu werfen. Zusätzlich veröffentlicht TSMC seine Quartalszahlen. Die Aktie des Halbleiterherstellers verlor seit Januar etwa 38%. Der Trend kehrte im April jedoch schlagartig um und die Aktie legte um mehr als 50% zu, sodass sie nun wieder in der Nähe des Allzeithochs punktet. Die Quartalszahlen am Freitag bieten also eine große Chance, einen neues Hoch erreichen.







