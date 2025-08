Am Aktienmarkt wird es ungemütlich. Der DAX stürzt am Freitag um 2,6 % in die Tiefe. Vieles, worauf sich die Marktteilnehmer an den Börsen noch verlassen hatten, wird ihnen gerade unter den Füßen weggezogen. Die Charttechnik sendet Schwächesignale und die Fundamentaldaten erleben einen herben Rückschlag. Mit dem großen Wochenminus sind die Würfel für eine große ...

Den vollständigen Artikel lesen ...