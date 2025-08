Der Absatz von Bier in Deutschland ist im ersten Halbjahr gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 6% auf unter 4 Mrd. Liter gesunken. Was sind die Gründe? Das teilte diese Woche das Statistische Bundesamt mit. Den Wiesbadener Statistikern nach fiel der Bierabsatz erstmals seit Beginn der Aufzeichnungen 1993 in einem Halbjahr unter 4 Mrd. Liter. Aber Achtung: In den Zahlen sind alkoholfreie Biere und Malztrunke ...

