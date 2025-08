Apple scheint in Sachen KI all-in gehen zu wollen. Nachdem CEO Tim Cook zuletzt erklärte, zur Not milliardenschwere Deals in Angriff zu nehmen, schwor er jetzt in einem Meeting Mitarbeiter:innen auf die KI-Aufholjagd ein. Apple müsse gewinnen. Bei Apple steigt offenbar der Druck, in Sachen KI nicht komplett den Anschluss zu verlieren. Im Rahmen der Vorstellung der Quartalszahlen am 31. Juli 2025 erklärte Apple-Chef Tim Cook, dass der iPhone-Bauer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...