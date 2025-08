EURAU: Euro-Stablecoin will Dollar-Dominanz am Kryptomarkt brechen

Wie kürzlich bekannt wurde, wurde ein neuer Stablecoin auf dem Markt gelauncht, der sich in seiner Wertigkeit an dem Euro unmittelbar orientiert. Was nach großer Veränderung klingt, sorgt bei nicht wenigen für große Fragezeichen. Hat der Euro-Stablecoin tatsächlich eine realistische Chance, eine tragende Rolle am Kryptomarkt einzunehmen? Während der EURAU-Token mit prominenter Unterstützung startet, zeigt sich der Kryptomarkt derzeit in einer Korrekturphase.

EURAU startet mit Unterstützung der Deutschen Bank

Wie kürzlich bekannt wurde, wurde ein neuer Stablecoin am Kryptomarkt gestartet, der diesmal allerdings nicht auf dem US-Dollar basiert, sondern auf dem Euro. Die Basis dafür liefert die Blockchain von Ethereum, welche als leistungsfähig, günstig, sicher und skalierbar gilt. Der Initiator ist AllUnity, doch nicht alleine, denn hochkarätige Unterstützer kommen beispielsweise von der Deutschen Bank, Flow Traders und Galaxy.

Derzeit ist der EURAU-Token ausschließlich auf der Blockchain von Ethereum als ERC-20-Token erhältlich, doch es ist davon auszugehen, dass er in den kommenden Monaten auch auf anderen Netzwerken verfügbar ist. Die Nachfrage könnte demnach in den kommenden Monaten zunehmen. Darüber hinaus hat auch die EZB das Problem am Kryptomarkt erkannt und warnte zuletzt vor einer immer größer werdenden Dominanz des US-Dollar am Kryptomarkt.

Marktchancen trotz USD-Dominanz bei Stablecoins

Blickt man an dieser Stelle auf den Markt rund um Stablecoins, dann ist ganz klar die Dominanz von Stablecoins zu erkennen, die auf dem US-Dollar basieren. Andere Währungen spielen bisher kaum eine Rolle. Die bisherigen Stablecoins, die auf dem Euro basieren, haben derzeit einen Marktanteil von nur rund 0,2 Prozent, was umgerechnet rund 0,5 Milliarden Euro entspricht.

Der große Vorteil des Stablecoins ist es allerdings, dass dieser der strengen Regulierung der MiCA unterliegt und damit ein hohes Maß an Sicherheit gewährleistet. Dabei gilt es anzufügen, dass in den letzten Monaten ein Wachstum im Bereich der Euro-Stablecoins zu erkennen ist, was Grund zur Hoffnung gibt. Währenddessen geht es für die meisten Altcoins und Kryptowährungen erst einmal abwärts, nachdem es zuletzt zu starken Kursgewinnen gekommen ist.

Bitcoin Hyper durchbricht 6 Millionen US-Dollar Marke im Presale

Wie bereits deutlich wurde, gehört der junge Token zu den stark aufstrebenden Kryptowährungen am Kryptomarkt. Das Potenzial, das damit in Verbindung steht, wird als äußerst hoch eingestuft. Ein wesentlicher Punkt dabei ist die geringe Marktkapitalisierung des Tokens, die bei initialem Börsenlisting im unteren Millionenbereich liegen wird. Im Vergleich dazu liegt die Marktkapitalisierung des Bitcoins bei rund 2,4 Billionen US-Dollar.

Doch es ist eine gewisse Eile beim Kauf geboten, denn der Kaufpreis für einen Token steigt in regelmäßigen Abständen an, ein weiteres Mal bereits in rund zwei Tagen. Der Kauf selbst kann über die Projektwebsite in nur wenigen Schritten durchgeführt werden. Dabei gilt es zu beachten, dass der Zugriff auf die Tokens mit dem Börsenlisting einhergeht, von da an kann über die Tokens frei verfügt werden. Empfehlenswert ist es, die Tokens im Staking zu belassen und damit gleich doppelt in der Zukunft zu profitieren.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website!

