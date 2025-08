Krypto-News: Experte enthüllt Insider-Trading-Strategie mit 90 % Erfolgsquote

Während die Risikohinweise darauf hindeuten, dass rund 90 % der Trader langfristig Verluste erleiden und viele deswegen von dem Daytrading abraten, hat ein viel beachteter Krypto-Experte nun seine Trading-Strategie mit der Öffentlichkeit geteilt, die eine Erfolgsquote von 90 % haben soll. Wie sie genau funktioniert und worauf Sie dabei achten müssen, erfahren Sie jetzt in dem folgenden Beitrag.

Krypto-Experte teilt Trading-Strategie mit 90-prozentiger Erfolgsquote

Insbesondere auf dem Krypto-Markt kann es angesichts der schnellen und hohen Gewinne schnell dazu kommen, dass die Trader gierig werden. Allerdings stellt die Disziplin laut dem Krypto-Experten MartyParty und vielen anderen eine der wichtigsten Grundlage für ein erfolgreiches Trading dar. Wie auch Warren Buffet empfiehlt er vor allem, das Kapital zu schützen.

Käufe sollten die Investoren bei starken Kursrückgängen tätigen. In diesem Zusammenhang empfiehlt er auf die Liquidationslevel zu achten, da man auf diese Weise bei einer richtigen Umsetzung eine Erfolgswahrscheinlichkeit von 90 % erhält, was somit ein profitables Trading ermöglicht.

https://twitter.com/martypartymusic/status/1952037616422944841

Genau genommen eröffnen die Trader bei den unteren Liquidationsebenen, die in dem Tweet in Blau dargestellt werden, ihre Long-Position. Vorher sollten die Investoren hingegen laut MartyParty ihre Finger stillhalten und nichts tun. Stattdessen sei es laut ihm empfehlenswert, auf das Handelssignal zu warten.

Darüber hinaus sollten sie niemals verlustreiche Trades halten, wozu Menschen aufgrund der Verhaltensökonomie neigen. Stattdessen sollten die Anleger schon bei einem Verlust von 2 bis 3 % aus der Position aussteigen, was seiner Meinung nach einer der Hauptfehler der meisten Trader ist. Deshalb sollten die Anleger auch immer einen Stop Loss verwenden, der an die Höhe des Hebels angepasst wird.

Bei den Liquidationslevels kann der Kurs laut ihm teilweise schnell bouncen, sodass die Position 10 bis 35 % im Plus liegt. Diesen Gewinn sollen die Trader dann mitnehmen und nicht die Position für Ewigkeiten halten. Stattdessen empfiehlt er, nach den nächsten Trades Ausschau zu halten.

Jetzt Trading-Strategien umsetzen!

Deshalb hat die Trading-Strategie eine so hohe Trefferquote

Zurückzuführen ist die hohe Erfolgsquote der Trading-Strategie laut MartyParty auf die Market Maker, welche die Gegenposition einnehmen und dabei die hoch gehebelten Trader aus dem Markt spülen wollen. Dabei würden sie in einem bullischen Marktumfeld die Preise nach unten treiben und in einem Bärischen nach oben.

Das Problem der Marktmanipulationen wurde schon häufiger von Krypto-Experten wie MartyParty kritisiert. Anstelle jedoch von den aktuellen Gesetzmäßigkeiten vernichtet zu werden, hat er eine Trading-Strategie um diese entwickelt, um von diesen Mustern zu profitieren und eine Trefferquote zu erhalten, die laut ihm bei 90 % liegt.

https://x.com/martypartymusic/status/1952037616422944841/photo/1

Zudem merkt der Krypto-Experte an, dass der Krypto-Markt vor allem auf den niedrigen Zeitebenen einem Casino gleicht, da die Investoren somit stärker von den Manipulationen betroffen sind. Wenn sie hingegen abwarten, bis die Kurse die Bereiche erreicht haben, welche die Market Maker sehen wollen, können sie von diesen Bewegungen profitieren.

Während solche Transaktionen für manuelle Trader zu einem zeitaufwendigen Akt werden, entscheiden sich immer mehr von ihnen für Handelsroboter, weshalb sie gerade boomen. Schließlich bieten diese wie vor allem Snorter noch einige weitere überzeugende Vorteile, die den Alltag von Tradern revolutionieren.

Jetzt intelligenter traden!

Snorter setzt die 90-prozentige Trading-Strategie für Sie optimal um

Laut den Liquidationslevels müsste Bitcoin nun bis 110.000 USD, Solana bis 154,00 USD, Sui bis 3,20 USD, Ethereum bis 3.380 USD und XRP bis 2,755 USD fallen, bevor Anleger wieder eine Position eröffnen. Manuell müssten Sie die Märkte permanent oder mit Alarmen überwachen, allerdings können Sie auch praktisch über Handelsroboter traden.

So lassen sich mit dem Snorter Bot unter anderem Buy-Limit-Orders einprogrammieren, welche beim Fallen auf ein bestimmtes Kursniveau beispielsweise Solana kaufen. Somit können Sie genau an den Stellen in den Markt einsteigen, an denen die Market Maker und die starken Anstiege zu erwarten sind. Ebenso lassen sich die Verluste mit Stop Loss begrenzen.

Darüber hinaus bietet Snorter eine exzellente Infrastruktur mit einer Solana-Node und einem benutzerdefinierten RPC-Zugang. Damit erreicht er die niedrigsten Gebühren und die höchste Geschwindigkeit, weshalb er über die Zeit auch Marktanteile von seiner Konkurrenz übernehmen dürfte.

Zudem werden die Anleger vor Honeypots und MEVs geschützt, damit sie Verluste vermeiden und höhere Gewinne erzielen können. Anfänger können sich auch einfach über Copy-Trading den Profitradern wie MartyParty anschließen, was den maximalen Komfort bietet, während sie von dem Engagement und der Expertise der Besten profitieren.

Diese werden zudem über die Trading-Turniere herausgefunden, bei denen die Teilnehmer auch attraktive Preise gewinnen. Damit beinhaltet der Memecoin auch eine soziale Komponente, was für diese besonders wichtig ist. Der eigene SNORT-Coin wird für Zahlungen, Staking, Governance, Belohnungen und mehr genutzt.

Noch kann dieser über den Vorverkauf nach 2,7 Mio. USD vor der breiten Massenadoption mit einem Rabatt gekauft werden. Für weniger als 16 Stunden stehen die SNORT-Coins noch für den aktuellen Preis von 0,1001 USD zur Verfügung. Zur Maximierung des Tokenbestandes und zur Verringerung des Verkaufsdrucks können die Coins auch für 158 % pro Jahr gestakt werden.

Jetzt rechtzeitig in Snorter investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.