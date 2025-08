Columbus, Ohio (ots/PRNewswire) -Bahnbrechende Lösung liefert Wissenschaftlern schneller umsetzbare Antworten, um wissenschaftliche Entdeckungen zu beschleunigenCAS, eine auf wissenschaftliches Wissensmanagement spezialisierte Abteilung der American Chemical Society, gibt die Einführung der nächsten Entwicklungsstufe von CAS SciFinder® bekannt, der führenden Plattform für wissenschaftliche Suche und Erkenntnisse. Durch die Integration fortschrittlicher KI, die für wissenschaftliche Anwendungen optimiert ist, mit der größten von Menschen kuratierten Sammlung globalen wissenschaftlichen Wissens ermöglicht CAS SciFinder Forschern in der gesamten Forschungs- und Entwicklungsbranche, schneller zu arbeiten und neue Innovationsmöglichkeiten zu erschließen.Dies stellt die bisher bedeutendste Integration von KI in das CAS-Lösungsportfolio dar. "Wissenschaftliche Informationen sind vielfältig und komplex, was es für herkömmliche KI-Tools schwierig macht, sie richtig zu interpretieren", so Tim Wahlberg, Produktleiter von CAS. "Durch die Anwendung dieser Technologien auf die hochwertigen, strukturierten Daten in der CAS Content Collection und die Einbeziehung unseres Wissenschaftlerteams zur Überprüfung der fortschrittlichen KI-Modelle konnten wir einen wissenschaftlich intelligenten KI-Ansatz entwickeln, der genaue und zuverlässige Antworten liefert, auf die sich Wissenschaftler verlassen können."SearchSense, eine Sammlung neuer KI-gesteuerter Suchfunktionen in CAS SciFinder, wurde entwickelt, um wissenschaftliche Informationen in allen F&E-Workflows besser zugänglich zu machen und Forschern zu helfen, schneller zu verwertbaren Antworten zu gelangen. Mit einem einzigen Suchfeld können Nutzer eine breite Palette von Anfragen stellen, indem sie einfache Fragen in natürlicher Sprache stellen. Mithilfe von KI-gestützten Zusammenfassungen können Nutzer die Ergebnisse schnell interpretieren und die wichtigsten Informationen herausfiltern, um eine klare Antwort zu erhalten, der sie vertrauen. 93 % der Beta-Tester sind der Meinung, dass die neuen Suchfunktionen in CAS SciFinder ihre Effizienz steigern. Die Plattform lernt auch aus den Nutzeraktivitäten, um die Ergebnisse zu personalisieren und zukünftige Suchen zu optimieren. Um die Sicherheit aller Nutzerabfragen, Ergebnisse und Interaktionen in CAS SciFinder zu gewährleisten, arbeiten die KI-Funktionen in einem geschlossenen System.Mit der Einführung des ersten interaktiven Echtzeit-Planungstools für Synthesen ist CAS auch weiterhin führend bei Innovationen im Bereich der Retrosynthese. Dies ist ein Paradigmenwechsel für Chemiker, der die für die Erstellung eines Syntheseplans benötigte Zeit von Minuten auf wenige Sekunden verkürzt. Die Interaktive Retrosynthese in CAS SciFinder ermöglicht es, Wartezeiten zu vermeiden und reale Beweise direkt in synthetischen Karten für einen schnellen Vergleich bereitzustellen. Dadurch wird die Effizienz erheblich gesteigert und eine größere Kreativität bei der Reaktionsplanung und -optimierung ermöglicht. Die von Wissenschaftlern verbesserte KI wird auch für eine genauere Interpretation der Reaktionsanfragen der Nutzer eingesetzt, um eine unübertroffene Suchgenauigkeit und Präzision innerhalb der größten Sammlung kuratierter Reaktionsinformationen zu bieten.Da Wissenschaftler und Interessengruppen in allen Phasen der Forschung und Entwicklung zunehmend einen besseren Überblick über die Lage im Bereich des geistigen Eigentums benötigen, wurden CAS SciFinder um zusätzliche Funktionen für die IP-Recherche, Visualisierungsmöglichkeiten und Patentdetails erweitert. Mit Hilfe von IP Connections können Nutzer nun innerhalb ihres typischen Arbeitsablaufs leicht den Stand der Technik ermitteln. Dieser von CAS entwickelte KI-Algorithmus gleicht relevante Patent- und Nicht-Patent-Publikationen aus beliebigen Freitexteingaben ab, um eine zuverlässigere Priorisierung zu ermöglichen und das Risiko von Zeit- und Investitionsverschwendung zu verringern."Der Prozess wissenschaftlicher Entdeckungen entwickelt sich ständig weiter, und wir sind bestrebt, unsere Lösungen mit modernster Technologie voranzutreiben, um die besten Erkenntnisse, effizienteste Arbeitsabläufe und eine optimale Benutzererfahrung zu bieten, die den sich wandelnden Anforderungen unserer Kunden gerecht werden", erklärte Manuel Guzman, Präsident von CAS. "Da weltweit so viele Wissenschaftler auf CAS SciFinder vertrauen, haben diese neuen Funktionen einen bedeutenden Einfluss auf die Geschwindigkeit von Entdeckungen und tragen letztendlich dazu bei, lebensverändernde Innovationen schneller auf den Markt zu bringen.Besuchen Sie die CAS SciFinder-Vorschau-Website (https://www.cas.org/solutions/cas-scifinder-discovery-platform/cas-scifinder/upcoming-enhancements), um mehr über die neuen Funktionen zu erfahren, die in den nächsten zwei Monaten schrittweise für alle Benutzer bereitgestellt werden.Informationen zu CASCAS vernetzt das wissenschaftliche Wissen der Welt, um Durchbrüche zu beschleunigen, die das Leben verbessern. Wir befähigen globale Innovatoren, sich in der komplexen Datenlandschaft von heute effizient zurechtzufinden und in jeder Phase des Innovationsprozesses sichere Entscheidungen zu treffen. Als Spezialist für wissenschaftliches Wissensmanagement baut unser Team die weltweit größte Sammlung von wissenschaftlichen Daten auf, die von Menschen kuratiert wurden, und bietet wichtige Informationslösungen, Dienstleistungen und Fachwissen. Wissenschaftler, Patentexperten und Führungskräfte aus verschiedenen Branchen verlassen sich auf CAS, wenn es darum geht, Chancen zu erkennen, Risiken zu minimieren und gemeinsames Wissen zu erschließen, damit sie schneller von der Inspiration zur Innovation gelangen. Kontaktieren Sie uns unter cas.org. 