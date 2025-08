SKAN AG / Schlagwort(e): Ankauf

SKAN schliesst Übernahme von Metronik ab



04.08.2025





Medienmitteilung

SKAN schliesst Übernahme von Metronik ab Allschwil, 4. August 2025 - Die SKAN Gruppe, Weltmarktführerin für hochwertige Isolatorsysteme für aseptische Produktionsprozesse in der Pharma- und Biotech-Industrie hat die im Mai angekündigte Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an der Metronik d.o.o. abgeschlossen. Die 1990 gegründete Gesellschaft mit Sitz in Ljubljana zählt zu den führenden Anbietern von Software-Lösungen für die Produktionsdigitalisierung, einschliesslich Manufacturing Execution Systems (MES), digitale Integrationsdienstleistungen sowie Automatisierungslösungen für die regulierte Life-Sciences-Industrie.

Eine ideale Ergänzung zu SKAN Mit der Akquisition von Metronik sichert sich die SKAN Gruppe nicht nur eine branchenführende MES-Software, sondern erschliesst sich einen zentralen Baustein für die Zukunft der pharmazeutischen Produktion. Die Software-Plattform von Metronik bildet das digitale Rückgrat moderner Pharmaproduktionsumgebungen und erfüllt höchste Anforderungen im streng regulierten GMP-Umfeld. Die Software von Metronik zeichnet sich durch Modularität aus, was den Einsatz in verschiedenen Anwendungsszenarien ermöglicht. Dadurch lassen sich komplexe Produktionsumgebungen verwalten, vielfältige Fertigungsprozesse digitalisieren und unterschiedliche Anlagen zu einem leistungsstarken digitalen System integrieren. Damit ermöglicht Metronik die vollständige Digitalisierung vormals manueller Vorgänge und papierbasierter Arbeitsabläufe - ein Quantensprung in Sachen Effizienz, Qualitätssicherung und regulatorischer Compliance. Für die SKAN Gruppe ist dies ein bedeutender strategischer Schritt: Die Kombination aus aseptischer Kernkompetenz und digitaler Prozessintegration schafft einen Mehrwert für Kunden weltweit. Gemeinsam mit Metronik wird SKAN zum ganzheitlichen Lösungsanbieter entlang der pharmazeutischen Wertschöpfungskette - von der Isolatortechnologie und Automatisierung bis hin zu vollständig digitalisierten und integrierten Fertigungsprozessen.

Starke operative Basis und unmittelbarer Wertbeitrag Metronik beschäftigt mehr als 160 hochqualifizierte Mitarbeitende und erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von über EUR 25 Mio. Bereits im laufenden Geschäftsjahr wird ein positiver Beitrag zum Gewinn je Aktie der SKAN Gruppe erwartet. Nach dem Closing wird Metronik in das Segment Services & Consumables integriert und dort zur weiteren Stärkung von Umsatz und Profitabilität beitragen. Die SKAN Gruppe hat 76% an Metronik übernommen. 24% verbleiben im Besitz des bestehenden Managements, das die operative Führung weiterhin wahrnimmt.

Kontakte: Thomas Balmer, ir@skan.com , +41 79 703 87 28

Alexandre Müller, ir@skan.com , +41 79 635 64 13 Finanzkalender: 19. August 2025 Publikation Halbjahresergebnis 2025 24. März 2026 Publikation Jahresergebnis 2025 7. Mai 2026 Generalversammlung 2026

SKAN - together always one step ahead SKAN ist ein Pionier auf dem Gebiet aseptischer und aseptisch-toxischer Herstellprozesse für die (bio-)pharmazeutische Industrie. Das Unternehmen ist Markt- und Technologieführer für hochwertige, prozesskritische Isolatorsysteme, um Medikamente nach strengen Sterilitätsstandards abzufüllen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen seinen Kunden Prozessunterstützung, Services und Verbrauchsmaterialien an. Innovative Lösungen und eine effiziente Life-Cycle-Support-Organisation machen SKAN zu einem wichtigen Partner für die Pharma- und Biotech-Industrie, CMOs (Contract Manufacturing Organisation) und Forschungslabore weltweit. Die 1968 gegründete SKAN beschäftigt heute rund 1500 Mitarbeitende. Mehr als die Hälfte davon sind am Hauptsitz Allschwil im Life Sciences Hub der Region Basel tätig. Die weiteren Mitarbeitenden verteilen sich auf die Tochtergesellschaften in der Schweiz, Deutschland, Belgien, Slowenien, Japan, den USA und Brasilien.



