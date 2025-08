DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

5G - Sechs Jahre nach dem Start der milliardenschweren 5G-Frequenzauktion bleibt der neue Mobilfunkstandard in Deutschland hinter zentralen Erwartungen zurück. Wie aus einer exklusiven Auswertung des Branchendienstleisters Opensignal für das Handelsblatt hervorgeht, erreicht keiner der drei großen Netzbetreiber Telekom, Vodafone und Telefónica im Schnitt die Latenzzeit von unter zehn Millisekunden, die international als Grenze für Echtzeitkommunikation gilt. (Handelsblatt)

DIGITALSTEUER - In der Diskussion um die Einführung einer Digitalsteuer hat sich Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe für ein "gerechtes System" ausgesprochen, zugleich aber betont, dass eine solche Steuer nicht seine "erste persönliche Priorität" sei. Stattdessen werde es Zeit, dass "wir selbst Digitalkonzerne groß machen", so Wildberger gegenüber den Funke-Zeitungen. Dabei glaubt der CDU-Politiker an eine deutsche Aufholjagd auf die großen US-Tech-Konzerne: "Es gibt immer eine Chance. Entscheidend ist: Wer mithalten will, muss anfangen. Das passiert bei uns zu wenig." (Funke Mediengruppe)

August 04, 2025 00:47 ET (04:47 GMT)

